El conmovedor gesto de una cajera con los brigadistas del incendio en Zamora

El 19 de julio el cliente de un supermercado DÍA inmortalizó con su teléfono móvil el momento en el que Mayte, cajera del establecimiento, pagaba de su bolsillo la compra que unos bomberos realizaban.

Los brigadistas acudieron al supermercado a las 9.30h de la mañana en busca de agua y fruta "para afrontar una nueva jornada", tal y como compartía Julián Calvo Domínguez, cliente que compartió lo ocurrido por redes sociales.

Con la subida de las temperaturas y los termómetros alcanzando los 40º muchas zonas del territorio español están siendo víctimas de incendios durante estos últimos días. Los bomberos trabajan sin descanso para acabar con las más de 190.000 hectáreas con las que las llamas arrasan en este momento en distintas zonas de España, según los datos que ha compartido EFFIS -European Forest Fire Information System-.

En este caso, los bomberos trabajan para apagar el incendio de Zamora, que está dejando paisajes, vegetación y carreteras completamente reducidos a cenizas. Julián, que se encargó de inmortalizar el momento, describe a estos "héroes anónimos" con "cara cansancio, resignación, silencio, concentración...". Al otro lado del mostrador, con lágrimas, emocionada y consciente del duro trabajo que están realizando los equipos durante estos días, está Mayte. Una trabajadora del supermercado DÍA que quiso tener un bonito gesto con la brigada que, exhausta por las intensas jornadas laborales, se acercaba al local en busca de alimentos y agua para encaminarse a un nuevo y duro día de trabajo.

Mayte aseguraba que "son cosas que te salen en el momento, ni lo piensas", "mi único medio de ayudar no puede ser otro, estoy trabajando, tengo un niño y no puedo bajar de voluntaria". A pesar de que la brigada insistió en pagar la compra e incluso el hombre que iba tras ellos en la cola se ofreció a colaborar, pero Mayte no los dejó. Tras su gesto, la brigada le regaló un ramo de flores.

Julián ha compartido este gran gesto a través de la red social de Linkedin, donde pronto se ha hecho viral. "Un gesto enorme que me ha emocionado y que quiero compartir. Gente de verdad, trabajadores honestos. Sólo quiero compartir el lado amable. Quiero poner voz a la gente que no se escucha, cuya palabra es más verdad que el pan. Cuyos sueldos son ganados gota a gota. Si ellos hablaran... Gracias de corazón por esta lección".

Aunque a Mayte al principio no le hacía mucha gracia que se hiciese público su gesto, pensó que podía ser una manera para que "los de arriba reaccionen y pongan más medios".