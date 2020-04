Coronavirus en el mundo: Tres semanas más de confinamiento en Reino Unido, con nuevo récord de fallecidos

El número de muertos por coronavirus en hospitales británicos se incrementó hasta 13.729 tras un récord de 861 nuevos fallecimientos en las últimas 24 horas, según revelaron este jueves las autoridades sanitarias del Reino Unido. La cifra de nuevos fallecimientos diarios, que no contempla los decesos ocurridos fuera de centros sanitarios, supera a la registrada el Viernes Santo, de 780, la más alta registrada hasta ahora.

El ministerio de Sanidad del Reino Unido indicó además que, hasta las 10:00 de este jueves, se han hecho test a 327.608 personas, con 103.093 positivos.

La Oficina Nacional de Estadísticas informó de que más de nueve de cada diez personas que fallecen tras contraer la enfermedad contaban con algún problema de salud anterior. Los más comunes son las enfermedades cardíacas, seguidas de la demencia y los problemas respiratorios.

El Gobierno británico ha ampliado tres semanas más el confinamiento para intentar frenar la propagación del coronavirus, después de que el ministro de Sanidad, Matt Hancock, asegurara que todavía es demasiado pronto para retirar las restricciones.

Los expertos del Ejecutivo británico creen que hay cientos de miles de personas contagiadas en Reino Unido. Expertos sanitarios han criticado al Gobierno de Londres por su lenta respuesta ante la pandemia, así como por la baja cifra de pruebas y por la falta de camas en unidades de cuidados intensivos, respiradores y equipos de protección.

OMS: Europa está en el "ojo de la tormenta" y debe guiarse por los principios de salud pública

El director regional de la OMS para Europa, Hans Henri P. Kluge, ha avisado de que Europa sigue estando en el "ojo de la tormenta" de la Covid-19, y ha pedido a los países que cuando inicien la desescalada de las restrictivas medidas implantadas para contener al virus se guíen por los principios de salud pública.

Los casos de personas contagiadas continúan aumentando en Europa y en los últimos 10 días se han duplicado, con un millón de personas, la mitad de infectados de todo el mundo.

"No se equivoquen, a pesar de este clima primaveral, permanecemos en medio de una tormenta. Varios países aún no han sentido su pleno impacto", ha detallado. "Las próximas semanas serán críticas para Europa", resumió Kluge, quien señaló que en la región "es imperativo no bajar la guardia" y estudiar cuidadosamente si cada país reúne los seis puntos fijados por la OMS antes de aliviar las medidas de aislamiento social.

Esos puntos incluyen garantizar que los contagios están controlados, que el sistema sanitario puede afrontar la fase de transición, que está minimizado el riesgo de rebrotes, que se han tomado medidas preventivas en escuelas y lugares de trabajo, que hay adecuada gestión de los posibles casos importados y que la opinión pública está bien informada.

Dos millones de casos en el mundo, un millón en Europa

El número de casos globales de Covid-19 en el mundo confirmados por la OMS supera los dos millones, 80.000 más que en la jornada anterior, y Europa, que superó la barrera del millón de contagios, sigue siendo la región más afectada.

Un total de 130.885 personas han muerto en el planeta por la pandemia, según la OMS, 7.800 en las últimas 24 horas, por lo que el mundo ha sufrido un repunte tanto de nuevos casos como de nuevos fallecimientos diarios.

A Europa, con 1,01 millones de casos, le sigue en número de contagios América, con 707.000, seguida de Asia Oriental y Pacífico (excluyendo el Sureste asiático), con 125.000 infecciones. EEUU, España, Italia, Francia, Alemania y Reino Unido son, por este orden, los países con mayor número de casos y los únicos que han superado por ahora la barrera de los 100.000 contagios dentro de sus fronteras.

Los muertos en Italia superan los 22.000 y siguen bajando los hospitalizados

Los muertos en Italia con coronavirus son ya 22.170, al registrarse 525 en las últimas 24 horas, una cifra que constata que los fallecimientos diarios siguen descendiendo, al igual que las personas hospitalizadas y las ingresadas en cuidados intensivos.

Sin embargo, los casos totales desde que se detectó el 21 de febrero aumentaron en 3.786 desde el miércoles, hasta los 168.941, rompiendo la tendencia descendente de esta semana. De ellos 40.164 se han curado.

El número de personas actualmente positivas es de 106.607, con un aumento de 1.189 respecto al miércoles, más que los dos días anteriores. De ellas, 76.778 están aisladas en sus casas con síntomas leves, 26.893 ingresadas en los hospitales, y 2.936 en cuidados intensivos, la cifra más baja desde el 21 de marzo.

Francia roza los 18.000 muertos pero persiste la bajada de hospitalizados

Francia rozó este jueves los 18.000 muertos por coronavirus, con 17.920 fallecimientos, 753 más que el día anterior, pero mantuvo la tendencia a la baja en el número de hospitalizados y de ingresados en unidades de cuidados intensivos (UCI).

Del total de muertes, 11.060 se dieron en hospitales, de ellas 417 en las últimas 24 horas, y 6.860 en residencias de ancianos y centros de dependencia, aunque el Ejecutivo todavía no dispone de un censo concreto de esas dos últimas instituciones. Aunque hay 31.305 personas que todavía siguen hospitalizadas, el saldo entre ingresos y altas se mantuvo por segundo día consecutivo a la baja, con 474 pacientes menos este jueves, al igual que en las UCI, con un balance negativo de 209 personas, hasta los 6.248 pacientes.

Desde el principio de la epidemia en Francia el pasado 1 de marzo, se han confirmado 108.847 contagios, de ellos 2.641 en el último día, pero las autoridades sanitarias francesas consideran que la circulación del virus se ha estabilizado, aunque a un "nivel elevado".

Entre esos casos hay un tercio de los integrantes del portaaviones Charles de Gaulle, el buque insignia de la armada francesa, que se encontraba de misión en el norte de Europa y el domingo regresó con dos semanas de antelación a la base naval de Toulon, en el sur del país. El Ministerio de Defensa francés indicó que de sus 1.767 tripulantes 668 habían dado positivo por coronavirus, mientras que todavía no se han recibido los resultados del 30% de las pruebas.

Nueva York diseña un presupuesto "de guerra"

Garantizar salud, seguridad, comida y un techo para todos son las prioridades del presupuesto presentado este jueves por la ciudad de Nueva York, unas cuentas "de guerra" ante la crisis del coronavirus, que llegan acompañadas de un llamamiento al presidente estadounidense, Donald Trump, para que permita un "rescate" de la Gran Manzana.

Con la recaudación fiscal por los suelos como consecuencia del parón de la actividad económica, el alcalde, Bill de Blasio, anunció "dolorosos" recortes de más de 2.000 millones de dólares para tratar de equilibrar el presupuesto en el ejercicio que comienza en junio.

Según sus cálculos, Nueva York va a perder unos 7.400 millones de dólares en ingresos, una cifra "horrorosa", según admitió De Blasio, que requiere una intervención decidida del Gobierno federal para garantizar las necesidades básicas de los neoyorquinos. "Si pueden encontrar 58.000 millones para rescatar a las aerolíneas, seguro que pueden encontrar 7.500 millones para la mayor ciudad del país", subrayó el alcalde.

El estado de Nueva York mantendrá las medidas de contención hasta el próximo 15 de mayo, anunció este jueves el gobernador Andrew Cuomo, que también informó de que el número de muertos en las últimas horas por COVID-19 ha sido de 606, la menor cifra de fallecidos desde el pasado 6 de abril, lo que eleva el total de muertos a 12.192. Cuomo desveló que el número de hospitalizaciones registradas el miércoles se situó en 1.996, la tercera cifra más baja en los últimos siete días, lo que eleva el número total de personas ingresadas en 17.735. En este sentido, explicó que por tercer día consecutivo el número de bajas hospitalarias de personas afectadas de COVID-19 ha sido superior al de los ingresos.