Una cronología del envenenamiento y la inflamación del debate político

Mucho ha cambiado el ring político desde que la primera prórroga del estado de alarma fuese autorizada por el Congreso sin votos en contra. Ahora, con los reproches volando de un partido a otro, la cuarta ampliación corre el riesgo de no salir adelante. La semana que viene, el Gobierno encontrará al PP muy cerca de retirarle el apoyo o, al menos, de abstenerse; al PNV a punto de desmarcarse del apoyo que hasta ahora ha ofrecido; y a ERC al borde de cambiar su abstención por un no. En este contexto, Ciudadanos (Cs) adquiere una relevancia inusual pese a sus 10 escaños.

La tesitura, delicada para toda la ciudadanía, es también angustiosa para el Gobierno. Los síes de PSOE y Unidas Podemos, sumados a los probables de Ciudadanos, Más País, Compromís y otros partidos minoritarios, rozan la mayoría absoluta... pero sin lograrla. Las abstenciones serán decisivas. Y si el PP, ERC y PNV votaran no, todo pendería de un hilo.

En el primer debate sobre el estado de alarma, el 18 de marzo, la oposición le transmitió al presidente algo que a la postre ha quedado reflejado sólo en el diario de sesiones. Pablo Casado dijo que "tiempo habrá de dirimir responsabilidades, negligencias o retrasos". Incluso Vox dio su apoyo.

En el debate sobre la primera prórroga, el 25 de marzo, la propuesta fue aprobada ampliamente, pero el tono comenzó a agriarse. Aunque el PP, Vox y Cs clamaron ya por la tardanza en las primeras actuaciones, posteriores al 8 de marzo. Pr su parte, los nacionalistas, con el PNV y ERC a la cabeza, comenzaron su batalla por el supuesto agravio de las competencias arrancadas excepcionalmente a las comunidades.

El 9 de abril se resquebrajó el consenso, ya que los 52 diputados de Vox, al alimón con los de la CUP, iniciaron su guerra contra el Gobierno. Éste apenas se inquietó, pues contaba con el apoyo del PP. Pero las alarmas se encendieron cuando Casado acusó a Sánchez de mentir. La distancia entre ambos era tanta que les costó concertar una simple videollamada para hablar entre ellos y no mandándose recados por la prensa.

El 22 de abril, el ambiente en el que se aprobó la tercera prórroga (hasta el 10 de mayo) no parecía ya el más sano. Y efectivamente se desató la tormenta. Casado insistió en que el Gobierno se dirigía a un precipicio por sus medidas económicas y sociales y advirtió de que no contara con el PP. Más allá de los atrabiliarios ataques de Vox, la mayoría de los portavoces expresan una incomodidad cada vez mayor para continuar en el grupo de los votos a favor. Desde entonces, el clima no ha hecho más que empeorar y tensarse. Previsiblemente, el debate de la cuarta prórroga tenga lugar el 6 de mayo, con el plan de "desescalada" ya en marcha. Dice el Gobierno que queda lo más duro. Casi con certeza también en el Congreso.