Cómo cuidar la mascarilla ahora que pasan a ser de quita y pon

Parecía que nunca iba a llegar el momento pero ya está aquí. A partir de este sábado los españoles volveremos a un punto de partida que esperemos que sea irreversible. Cuando usted se levante a caminar, comprar el periódico, hacer la compra o jugar un partido de fútbol con los amigos ya no tendrá la obligatoriedad de llevar la mascarilla puesta en espacios al aire libre siempre y cuando pueda mantener la distancia de seguridad reglamentaria de 1,5 metros respecto a personas no convivientes.

Una situación similar como la que arrancamos el año pasado pero que posteriormente tuvo que ser endurecida ante la falta de civismo y educación por parte de una parte de la sociedad y el aumento de la incidencia COVID con la consecuente presión hospitalaria.

Ahora mismo tanto la incidencia como la presión hospitalaria parecen controladas, gracias, sobre todo, al proceso de vacunación que se está llevando a cabo durante este 2021, con personas mayores de riesgo en primer término y con la llegada de gran número de dosis en el último mes.

Queda por comprobar si el nivel de concienciación ha aumentado entre aquellos que no se enteraron en otro momento, y que, precisamente, son los representan el rango de edad más expuesto y con más datos de contagio en estos momentos.

Es necesario llevar la mascarilla porque en cualquier momento puede darse una situación que nos exija colocárnosla

Que no exista la obligación de llevar la mascarilla puesta en espacios cerrados no quiere decir que no haya que dejar la mascarilla guardada en un cajón con llave en casa para siempre. Es necesario llevar la mascarilla porque en cualquier momento puede darse una situación que nos exija colocárnosla. Y de forma adecuada, no de cualquier manera.

Consejos para una correcta manipulación de las mascarillas

A lo largo de estos meses en los que nos hemos acostumbrado a ella han salido al mercado multitud de accesorios para facilitarnos su uso, desde cadenas para colgarlas al cuello, hasta estuches de plástico o tela para guardarlas. Pero no todo lo que se vende es recomendable y hay que tenerlo en cuenta. La higiene es clave y el Ministerio de Sanidad ya explicó hace unos meses qué es lo más adecuado: