El desgarrador vídeo de una anciana de 104 años para ver a su familia: "Se me acaba el tiempo"

Desgarradora la historia de una anciana escocesa de más de un siglo de vida, 104 años para ser más exactos, con el coronavirus como trasfondo. La abuela centenaria ha hecho un duro, triste y emotivo llamamiento para reunirse con su familia en medio de las restricciones del país con motivo de la covid-19.

Mary Fowler, residente del hogar de cuidados Balfarg en Glenrothes, Fife, Escocia, rogó por volver a ver a sus hijos mientras describía cómo las medidas actuales la estaban "cortando en pedazos".

En un mensaje de vídeo compartido por Care Home Relatives Scotland, la Sra. Fowler, que lleva en ese centro desde marzo, dijo: "Estoy muy bien atendida aquí. Aunque quiero a mi familia. Este es mi derecho. Por favor ayuda. Me está cortando en pedazos, y me queda muy poco tiempo".

"Tengo que ver a mis hijos, se me está acabando el tiempo. Debo ver a mis hijos y hacer las cosas como solían ser. Por favor, ayúdame. Por favor, ayúdenme", explica en el mensaje.

Cathie Russell, responsable de los hogares de acogida, se dirigió a Twitter para compartir el triste y fuerte momento.

Russell explicó: "Mary Fowler tiene 104 años y está encerrada en un hogar de ancianos desde que el cierre en marzo está al final de su vida".

