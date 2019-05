Un joven despierta del coma por el olor de su desodorante

Un adolescente británico despertó en un hospital de Newcastle del coma en el que estaba sumido desde hacía semanas gracias al olor de su desodorante favorito. Kacper Krauze, de 13 años, estaba ingresado en un hospital de la ciudad inglesa tras sufrir un accidente mientras remaba con unos amigos en el Río Eden de la comarca de Cumbria. El joven cayó a las frías aguas del río y estuvo inmerso en ellas durante casi media hora. Tras esto entró en coma.

Los médicos intentaron despertarlo sin resultados con diferentes métodos, pero fue cuando su madre le aplicó el desodorante al menor, de la marca Lynx para más datos, que como explicábamos en este medio en España se llama Axe, y Krauze, de repente, abrió sus ojos.

La madre explicó que una enfermera le comentó que trajera sus artículos de higiene personal para asearlo. "En cuanto pulsé el botón del desodorante abrió los ojos de inmediato. Debió de recordar que ese era su olor favorito".

"Estoy realmente agradecido a todos los médicos y enfermeras por salvarme la vida", dijo el joven, quien aún presenta dificultades en el habla y en una de las manor. "Siempre me ha encantado Lynx, es mi olor favorito", explica. "Seguiré usándolo ahora, siempre, es mi amuleto de la suerte", concluyó Krauze.

