Detenido en Nottingham tras el asesinato de tres personas

Un hombre de 31 años ha sido detenido este martes en Nottingham, en el norte de Inglaterra, en relación con el asesinato de tres personas en el centro de esta ciudad, informó la Policía del condado de Nottinghamshire.

Tras hallar los cuerpos de dos personas alrededor de las 04:00 hora local, la policía atendió otro incidente en el que una furgoneta había atropellado a otras tres personas -que han sido ingresadas en el hospital-, y posteriormente encontró un tercer cadáver en otra calle de Nottingham.

"Es un incidente horrible y trágico que se ha cobrado la vida de tres personas", señaló la comisaria de Policía de Nottinghamshire, Kate Meynell. "Creemos que estos tres incidentes están relacionados y tenemos a un hombre bajo custodia. La investigación se encuentra en sus primeras etapas y un equipo de detectives está trabajando para establecer exactamente lo que sucedió", agregó.

Los tres incidentes investigados se produjeron en zonas muy distantes de Nottingham: el atropello, en Milton Street, en pleno centro comercial; los dos cadáveres se encontraron en Ilkeston Road (al oeste); y el tercer fallecido se halló en Magdala Road (al norte).

En su cuenta de Twitter, el primer ministro británico, Rishi Sunak, agradeció a "la policía y a los servicios de emergencia por su respuesta al impactante incidente en Nottingham. Me mantienen al tanto de los acontecimientos. Se debe dar tiempo a la policía para que realice su trabajo". "Mis pensamientos están con los heridos y su familia y con los seres queridos de los que han perdido la vida", agregó.

