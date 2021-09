La erupción del volcán en La Palma continúa hoy: nuevos evacuados, daños y situación actual

La erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma continúa siendo preocupante. En las últimas horas se ha producido un nuevo terremoto de 3,8 grados de intensidad, el más fuerte registrado en la isla canaria desde que comenzó la erupción.

El centro coordinador de emergencias de Canarias ha informado además de la aparición de una nueva boca eruptiva cerca del municipio de Tacande que ha obligado a la evacuación de los vecinos, aumentando la cifra de evacuados a 5.500 personas.

Un terremoto superficial de magnitud 3,8 sacude de nuevo La Palma

Un terremoto de magnitud 3,8 sacudió anoche La Palma, con epicentro en sureste del municipio de Tazacorte y foco a tres kilómetros de profundidad, según informa el Instituto Geográfico Nacional.

El temblor se ha registrado a las 21.32 horas, hora canaria, no ha ocasionado daños y ha sido sentido en varios municipios de la isla. El Instituto Volcanológico de Canarias (Involcán) eleva su magnitud a 4,1 grados.

Se trata del terremoto de mayor magnitud que se registra en la isla cuando un terremoto de 3,8 precedió en unas horas al inicio de la erupción.

Aparece una nueva boca eruptiva en Tacande

El centro coordinador de emergencias de Canarias, Cecoes-112, ha informado de la aparición de una nueva boca eruptiva en una zona del municipio de El Paso (La Palma), en Tacande.

El aviso se ha comunicado pasadas las 21.15 (hora canaria), con el que se ha informado también de que se ha procedido a la evacuación de la población de la zona.

Poco después de la aparición de esta nueva boca en el volcán tuvo lugar un terremoto de 3,1 puntos de magnitud también en El Paso, a 3 kilómetros de profundidad, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

En concreto, tuvo lugar a las 21.32 horas y se pudo sentir en los municipios de Los Llanos de Aridane, Breña Baja, Tazacorte, El Paso, Breña Alta, Fuencaliente, Villa de Mazo y Santa Cruz de La Palma.

La coladas de lava avanzan hacia el mar

La erupción sigue avanzando también hacia el mar, aunque hasta que se produjera la aparición de esta nueva boca lo hacía de manera más lenta de lo previsto.

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha pedido a la población que no se acerque a estos puntos por los riesgos para la salud de los gases que previsiblemente se generarán al contacto con el agua.

La erupción volcánica de la isla de La Palma no ha provocado hasta el momento ninguna pérdida humana ni originado daños personales, pero afecta ya a decenas de viviendas, que serán más en su avance previsto hacia la costa a donde podría llegar a última hora de la tarde.

Las aproximadamente 5.500 personas que han sido evacuadas en La Palma tras la erupción volcánica de 'Cumbre Vieja' observan con "incertidumbre" como la colada de lava discurre hacia el oeste de La Palma, camino de la costa de Los Llanos de Aridane y Tazacorte.

Mapa de incendios detectados en La Palma durante la erupción del volcán

"No sabemos cuánto tiempo estaremos fuera"

"No sabemos cuánto tiempo tenemos que estar fuera ni cuanto tiempo va a durar el volcán, y no lo puedes parar, se come todo", señala Marta, vecina de Las Manchas, cuya casa se encuentra en la "zona cero" de la erupción, a apenas un kilómetro y medio.

Desde el acuartelamiento de El Fuerte, en Breña Baja, donde se encuentra acogida, comenta que la erupción les "cogió de improviso" porque, aunque sabían que iba a haber erupción "sí o sí" la isla aún se encontraba en 'semáforo amarillo'.

"Te lo esperas pero no te lo esperas y supuestamente no iba a ser pero la naturaleza es así", destaca.

Afirma que pese a todo, tenían los coches, la documentación y los bolsos preparados porque sus padres ya vivieron las erupciones del Teneguía y el San Juan estaban convencidos de que "iba a ocurrir", y aunque es "impresionante y bonito" de ver el volcán erupción, lamenta que "ha hecho muchos destrozos", con muchas viviendas afectadas. "A mí no me ha llegado pero a otros familiares sí", indica.

Frente a quienes resaltan las bondades de la erupción desde el punto de vista geológico o turístico, señala que los palmeros la ven "de otra manera" porque les "afecta de lleno" y encima no se sabe cuando va a terminar.

Marta comenta que seguirá en El Fuerte mientras dure la erupción porque no tienen "adonde ir" y aunque la acogida "es excelente", no dejan de ser unos cuarteles y hay mucha gente.

Por ahora, la colada de lava ha arrasado cultivos, una escuela unitaria, y unas 100 viviendas en los municipios de El Paso y Los Llanos de Aridane, y desciende hacia el oeste hasta la costa de Los Llanos y Tazacorte.

En la rueda de prensa tras la reunión del Comité Director del Plan de Emergencias por Riesgo Volcánico de Canarias (Pevolca), han comparecido también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente del Ejecutivo canario, Ángel Víctor Torres, que precisó que se han vertido ya entre 17 y 20 millones de metros cúbicos de lava.

También apuntó que la previsión es que no haya otros puntos de erupción, aunque sí "algunas otras fisuras", pero incidió en que está "garantizada la seguridad" de todos los ciudadanos y turistas de la isla de La Palma.

"Preocupa" el avance de la lava a la costa

Hernández Zapata dijo que "preocupa el avance de las coladas a zonas de costa" por las viviendas a las que podría afectar, aunque se mostró aliviado de que no se haya cobrado vidas y del compromiso mostrado en las últimas horas por los gobiernos canario y nacional para reponer los daños producidos.

El presidente del Gobierno de Canarias puso de manifiesto el "gran alivio" que ha supuesto que la erupción aconteciera en una "zona no poblada" y destacó el papel de la ciencia en determinar los detalles que lo que podía ocurrir, citando por ejemplo que el punto de erupción está a solo "300 metros de donde estaba previsto".

Todos los aeropuertos de Canarias siguen abiertos

Torres se mostró convencido de que "los daños van a ser materiales" y no personales, avanzando que "todas las administraciones" harán "todo el esfuerzo" necesario. Remarcó que los aeropuertos de Canarias, incluido el de La Palma, están abiertos y siguen recibiendo turistas con todos los medios de seguridad y sanitarios.

Los efectivos de emergencia vigilarán durante toda la noche la evolución de la erupción y está prevista que la próxima reunión de responsables técnicos tenga lugar este lunes a las 10 de la mañana (hora canaria), para que luego se produzca una nueva cita del Comité Director del Plan de Emergencias por Riesgo Volcánico de Canarias (Pevolca) a las 12 horas.

Equipos de la UME se despliegan en La Palma

La Unidad Militar de Emergencias (UME) se encuentra ya en la Isla de La Palma para ayudar en los trabajos necesarios. La UME ha enviado a la isla canaria equipos de refuerzo desde Gran Canaria y Sevilla que se desplegarán en La Palma a lo largo del lunes.

El primer equipo de intervención de la #UME navega ya hacia #ErupcionLaPalma donde tiene previsto su llegada a las 01:00 horas.Mañana por la mañana se desplegarán nuevos equipos de @UMEgob desde Gran Canaria y Sevilla para sumarse al dispositivo de emergencias. pic.twitter.com/SV42t5w1Rx — UME (@UMEgob) September 19, 2021

La colada de lava alcanza algunas casas

Y así ha llegado la lava a las casas pic.twitter.com/LXkjoVhcZ3 — Enrique Rodríguez (@rodriguezcoello) September 19, 2021

Las coladas de lava que desde hace horas bajan por las laderas del municipio de El Paso desde el volcán que ha estallado este domingo en la zona de Cabeza de Vaca avanzan, en la mitad de su trayectoria, a aproximadamente unos 0,7 kilómetros por hora.

El dato lo ha dado el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), que también indica que la lava se enfría y la superficie se solidifica.

Equipos del Involcan destacados en la zona han podido tomar imágenes térmicas de las coladas y determinar que tienen una temperatura de 1.075 grados centígrados.

La Guardia Civil prevé que será necesario evacuar a entre 5.000 y 10.000 personas, en un proceso que ya ha comenzado.