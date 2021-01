Las cuatro dudas que aún plantean las vacunas contra el coronavirus

Tras desarrollarse en tiempo récord, las vacunas contra el coronavirus siguen generando dudas e incertidumbres en la población mundial y la comunidad científica. Temas como la inmunidad, la aparición de nuevas cepas más contagiosas o mortales y la eficacia, son cuestiones que requieren una pronta respuesta para calmar la inquietud general. La BBC ha reunido en un extenso artículo cuáles son las cuatro dudas más frecuentes generadas en torno a las vacunas.

1. ¿Se podrá contagiar de coronavirus después de vacunarse?

La respuesta más amplia es sí, una persona puede contagiarse a pesar de haber recibido la o las dosis necesarias. La principal respuesta a esta pregunta la encontramos en el hecho de que la protección de la vacuna no es eficaz hasta dos o tres semanas después de haber recibido las dosis correspondientes. Hasta que no pase este período de tiempo, seguiremos siendo vulnerables a una infección por COVID-19 y podremos contagiar de esta manera a otras personas. Incluso a pesar de que haya trascurrido este tiempo podemos ser propensos a contagiarnos, la parte positiva es que el virus tendrá una menor incidencia en nuestro organismo y una capacidad más baja de trasmisión, pero no implica que no pueda trasmitirse.

2. ¿Cuánto es el tiempo de inmunidad que ofrecen?

Tras el contagio por coronavirus se desarrollan anticuerpos, encargados de almacenar la memoria del virus para, en caso de volverse a producir un contagio, tener mecanismos de defensa contra la COVID-19. Esta respuesta inmunológica permanece mínimo 6 meses en nuestro cuerpo, según estudios recientes realizados por el Instituto de Inmunología La Jolla, en California, y los datos obtenidos por Salud Pública de Inglaterra. Son los datos que tenemos tras un año de pandemia, por lo que los expertos pronostican que la inmunidad podría durar años.

Atendiendo a esta inmunidad desarrollada por la administración de las vacunas, el doctor Julian Tang, virólogo de la Universidad de Leicester en Reino Unido, predice que al encontrarnos al principio de la campaña de vacunación tendremos que ir revisando los resultados con el tiempo, ya que va a depender del paciente y el tipo de vacuna, pero estima esta inmunidad entre 6 y 12 meses.

3. ¿Cuántas dosis serán necesarias?

Esta respuesta va a depender del tipo de vacuna que se nos suministre. La mayoría de las vacunas suministradas en nuestro país necesitan de la administración de dos dosis para conseguir una respuesta inmune adecuada.

Si se trata de la vacuna de Pfizer y Moderna, serían necesarias dos dosis para que tengan efecto, con tres semanas entre la primera y la segunda dosis. La OMS ha advertido que solo en casos excepcionales pueden elevar este intervalo hasta las 6 semanas para no reducir la efectividad. La vacuna de Oxford también necesita de dos dosis.

4. ¿Serán efectivas contra las nuevas variantes?

La tendencia natural de todos los virus, no solo del coronavirus, es mutar para conseguir doblegar con mayor eficacia las resistencias defensivas que puedan generar nuestros organismos. Dadas las nuevas cepas surgidas en Sudáfrica, Brasil y Reino Unido ha crecido una alarma mundial sobre la efectividad de las vacunas creadas previamente.

Las distintas compañías farmacéuticas responsables de la creación y el suministro de las vacunas han decidido realizar estudios e investigaciones para calmar este temor. De esta forma, desde Pfizer y BioNTech aseguran que su vacuna es capaz de neutralizar las nuevas cepas. Moderna, por su parte, ha anunciado que va a lanzar una vacuna extra para reforzar la eficacia contra la sudafricana, aunque para las variantes de Sudáfrica y Reino Unido sus compuestos siguen siendo eficaces.

No se puede predecir hasta qué punto la respuesta de las vacunas van a seguir funcionando ante nuevas variantes, ya que todos los medicamentos y compuestos necesitan ir modificándose y cambiando su composición con el paso del tiempo, y la vacuna contra la COVID-19 no parece ser una excepción. Para ello, los principales organismos han desarrollado nuevos testeos para ir evaluando los cambios en el coronavirus y los resultados de las vacunas contra ellos.