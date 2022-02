Una enfermedad desconocida en Uganda hace saltar las alarmas

Cuando aún estamos en fase de desescalada en la pandemia por covid y los efectos de la variante ómicron, las noticias sobre una nueva posible afección que podría extenderse por el Mundo desde Uganda ha sorprendido a las autoridades sanitarias. El año pasado ya se confirmó la presencia de una cepa novedosa de covid detectada en Uganda y esta vez empieza a seguirse el rastro de una nueva afección "no identificada" que ha provocado al menos veinte muertes en Kijonjo A y Kijonjo B, subcondado de Kasasa, después de presentar síntomas como vómitos, diarrea, dolor de cabeza y sangrado durante dos o tres días, tal y como refleja el diario local 'Daily Monitor'.

Authorities in Kyotera District have asked the Ministry of Health to declare a quarantine in two villages of Kasasa Sub County where a strange disease has claimed at least 20 lives in the past three monthsDetails: https://t.co/0CT6ePTXGe#MonitorUpdates