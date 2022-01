A ensayo la nueva vacuna de Moderna para ómicron

Cuando parecía que la pandemia por coronavirus estaba controlada y los casos remitían, la variante ómicron revolucionó el tablero sanitario y obligó a redoblar esfuerzos a los científicos e investigadores que llevan ya años trabajando en encontrar la vacuna más eficaz ante el virus.

Los contagios se disparaban en el Mundo, aunque a la vez los facultativos constataban que la incidencia mortal de esta variante era menor que algunas de sus predecesoras. Hace semanas ya se anunció que se requería una tercera dosis de refuerzo meses después de completar la pauta inicial de vacunación y ómicron ha exigido a las farmacéuticas a ensayar con nuevas vacunas.

La última en hacerlo ha sido Moderna, que ha comenzado ensayos clínicos en la segunda fase de su estudio de una dosis de refuerzo de su vacuna específica para combatir esta variante de la covid-19.

La amenaza a largo plazo demostrada por ómicron de evadir las defensas inmunitarias ha motivado un nuevo esfuerzo de Moderna para cerciorarse de que tras la tercera dosis de 50 microgramos de su vacuna mRNA-1273 la neutralización de esta variante permanece seis meses después y los anticuerpos siguen ahí protegiendo al ser humano del virus. Esta segunda fase del estudio se realiza con alrededor de 300 personas que ya han recibido la pauta completa de vacunación de dos dosis y con otras tantas personas a las que se le incluye la dosis de refuerzo.

Según los datos publicados por la revista The New England Journal of Medicine, la aplicación de la dosis de refuerzo de Moderna consigue que en un mes se neutralice ómicron y disminuya con una potencia de hasta seis veces con respecto a su capacidad máxima, mientras que con la cepa original del virus únicamente disminuía algo más de dos veces.

Una carrera por encontrar la vacuna más eficaz

Eso sí, también aclaran que las limitaciones del estudio incluyen pequeños conjuntos de muestras que pueden no reflejar la neutralización en diversas localizaciones, diferencias en el período de tiempo antes del refuerzo entre los grupos y la falta de datos suficientes posteriores al refuerzo, algo que esperan realizar en estudios posteriores.

Moderna no ha querido salirse de la carrera que viven estos meses las diferentes farmacéuticas por encontrar la vacuna más eficaz. Mientas que la UE centraliza la organización de ensayos clínicos de fármacos y vacunas, horas después de que Pfizer y BioNTech anunciaran que ya trabajan en la vacuna para combatir a ómicron, la empresa estadounidense de biotecnología avisa de sus intenciones. En principio el trabajo de Pfizer es más amplio que el de Moderna, con 1.420 voluntarios de entre 18 y 55 años, y los resultados de su estudio se esperan para esta primera mitad de año 2022. Lo más positivo es que la dosis de refuerzo de Pfizer y Moderna tiene una protección del 90% contra la hospitalización por ómicron.