España acude a Europa para blindar el aborto en la Constitución 40 años después de su legalización

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, viaja este jueves a Bruselas para buscar apoyo político y social al blindaje del derecho al aborto en la Constitución española, una iniciativa aprobada esta semana por el Consejo de Ministros.

El viaje se produce en un momento particular cuando se cumplen 40 años de la legalización del aborto en España, una garantía que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere convertir ahora en un derecho constitucional, para proteger los derechos de las mujeres.

De este modo, el Ministerio de Igualdad, Redondo llevará a Bruselas la propuesta española con la intención de que la Unión Europea se posicione en defensa del derecho al aborto y lo reconozca como un pilar fundamental de los derechos humanos y de la igualdad entre mujeres y hombres.

Durante su estancia en el Parlamento Europeo, la ministra se reunirá con Lina Gálvez, eurodiputada socialista y presidenta de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género (FEMM), y con otros eurodiputados del grupo socialista. En estos encuentros se abordarán las políticas europeas en materia de igualdad, salud sexual y reproductiva, así como los avances legislativos en este ámbito.

"Los derechos no se negocian"

Redondo también mantendrá una reunión con las promotoras de la iniciativa ciudadana europea “My Body, My Choice”, respaldada por más de 300 organizaciones feministas de toda Europa. Esta plataforma defiende que el aborto sea seguro, gratuito y accesible en todos los países de la UE, y propone la creación de un mecanismo financiero europeo que respalde a los Estados miembros comprometidos con los derechos reproductivos.

La ministra ha subrayado que la reforma constitucional en marcha es una respuesta a la “ola reaccionaria” que amenaza derechos fundamentales de las mujeres, tanto en España como en otros países europeos, y que busca garantizar que el aborto sea un derecho inamovible y protegido por la Carta Magna.

“Blindar el aborto no es solo una medida jurídica, es una garantía democrática. Los derechos de las mujeres no se negocian”, defendió Redondo antes de su viaje.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo español pretende liderar el debate europeo sobre los derechos sexuales y reproductivos, en un momento en el que varios países, como Polonia o Hungría, han endurecido su legislación. España aspira así a avanzar como referente en igualdad y derechos de las mujeres dentro de la Unión Europea.