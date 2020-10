El email de un profesor a sus alumnos: "Cambio el examen porque me han disparado, tengo Covid y mi divorcio se complica"

Karl Augustus Menninger, afamado psiquiatra estadounidense, dijo que "lo que es el maestro, es más importante que lo que enseña". Pues bien, al profesor Patrick Wilson podrá ser un educador sin parangón o no, pero a sinceridad y ,esperemos, ganas de bromear, no le gana nadie.

Imagínense que se encuentran estudiando un examen, de esos que llevan preparando bastante tiempo y del que se examinan en pocas fechas. En ese momento, entre apuntes apilados y libros de páginas infinitas con conceptos imposibles de retener, el móvil empieza a vibrar escondido entre las hojas. Tras la búsqueda incesante del dispositivo, en las notificaciones se puede leer el inicio de lo que se presume es un email del profesor que dice así:

"Queridos alumnos,

Desafortunadamente, tengo que reprogramar el examen y tendré que cancelar la clase del jueves. En contra de mis mejores deseos, me han disparado y me están tratando en la sala de emergencias. También tengo covid, y el divorcio se está poniendo complicado. El horario de oficina sigue siendo de 11:00 a 12:00 de lunes a miércoles, con su asistente técnico. Si estoy vivo, el examen se trasladará al lunes de la próxima semana. Sigan revisando los textos y recuerden traer sus identificaciones.

Atentamente, profesor Wilson"

