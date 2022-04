Cómo explicarle la muerte a un niño en tiempos de guerra

Ya lo explicó a la perfección Antonio Machado cuando afirmó que "la muerte es algo que no debemos temer porque, mientras somos, la muerte no es y cuando la muerte es, nosotros no somos". Ahora bien, explicarle esto a un niño es una tarea mucho más complicada. La muerte es un desafío y más cuando tenemos que confesar a nuestros hijos que algún día tendrán que sufrir la pérdida de un ser querido, que tendrán que hacer frente, siempre de frente, a los muchos reveses que la vida nos pone en el camino.

Con creencias o ausencia de las mismas, la muerte es un tema que se debe abordar con serenidad, afrontarlo como algo natural y expresar que es un acto más en una función cuyo telón acabará por cerrarse. La cosa cambia con la injusticia, la misma que vemos diariamente en conflictos bélicos como el de Ucrania, guerras en las que el final llega demasiado pronto para una sociedad que empieza a morir en vida.

La muerte como ejemplo de vida

En este punto, la explicación debe girar en torno a otros ámbitos como la convivencia, el respeto, los derechos humanos o el amor que tanto se predica pero que pocas veces se lleva a la práctica. Según la psicóloga Mariela Cacciola, los jóvenes deben tener claro que "pueden preguntar lo que quieran, cuando quieran". En ese preciso momento, los progenitores deben gestionar "su propia angustia y tener espacios donde poder abordarla para tener cierta tranquilidad al momento de hablar con los niños". De esta manera, podrán "manejar la situación y tener disponibilidad emocional".

Durante la conversación, que debe ser distendida y sin prisas, los padres deben ir introduciendo otros temas pilares que hagan ver a los niños que la muerte debe ser algo natural y para nada impuesta, como ocurre en los conflictos bélicos. A raíz de esto, deben comprender, según Cacciola, tres conceptos básicos: universal, "todo ser vivo en algún momento muere"; irreversible, "no hay vuelta atrás, no vamos a volver a la vida"; y "Todas las funciones vitales terminan en el momento de la muerte".

La literatura, un pilar en el que apoyarse

Aunque la palabra y el sentimiento de unos padres basta para transmitir a los hijos cualquier cuestión, no está de más apoyarse en la literatura, en libros que sirven de apoyo para que el mensaje cale más hondo. Libros como Soy la muerte (Elisabeth Helland Larsen), El tesoro de Sammy (Laura Menéndez Sepúlveda y Teresa Menéndez Sepúlveda) o El árbol de los recuerdos (Britta Teckentrup) son algunas de los escritos que pueden ser salvavidas en momentos de encrucijada emocional.

Aun así, la educación en este tipo de temas debe ser constante y diaria, y debe basarse en aspectos generales para que los niños sepan valorar los buenos actos, vean con sus propios ojos la realidad que les rodea y, en definitiva, sepan apreciar su vida y la de los demás.