Una explosión sacude Nashville y deja tres heridos leves

Una autocaravana con una bomba sacudió a primera hora de este viernes, día de Navidad, el centro de la ciudad estadounidense de Nashville y dejó tres heridos leves, además de decenas de establecimientos dañados, cristales rotos y árboles caídos.

Las autoridades aún no han señalado a un responsable, aunque varias personas están siendo interrogadas en la estación de Policía de Nashville, la capital del estado sureño de Tennessee. En una rueda de prensa, el jefe de la Policía local, John Drake, explicó que se está registrando el centro de la ciudad, cuyas calles han sido cortadas al público, pero que no hay indicaciones de que haya ningún otro aparato explosivo.

La policía ha pedido colaboración ciudadana para encontrar una autocaravana vista en la zona:

BREAKING: This is the RV that exploded on 2nd Ave N this morning. It arrived on 2nd Ave at 1:22 a.m. Have you seen this vehicle in our area or do you have information about it? Please contact us via Crime Stoppers at 615-742-7463 or online via https://t.co/dVGS7o0m4v. @ATFHQ pic.twitter.com/JNx9sDinAH