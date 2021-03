Así funciona el certificado de vacunación de la Unión Europea: datos, uso y validez

Está a punto de llegar la primavera y el inicio de los posibles viajes de las personas para hacer turismo y visitar países y ciudades a lo largo y ancho de Europa y, por eso, los numerosos estados y la Unión Europea lleva trabajando desde hace meses para que se ponga en funcionamiento un certificado de vacunación que sirva de garantía para poder moverse por el continente.

Desde que la pandemia comenzó, hay una preocupación por el hecho de que las personas demuestren que han pasado el coronavirus, tienen un test que ha dado negativo o que se han vacunado. Por ello y sirviéndose de las actuales tecnologías, la Unión Europea ha desarrollado este certificado para que cada país no tenga un protocolo distintos y exista un cierto caos a la hora de preparar el segundo verano del coronavirus.

Datos que incluye el certificado de vacunación de la UE

Este certificado estará en formato digital y en papel y funcionará para facilitar la movilidad entre los países de cara a los próximos meses y mientras dure la pandemia. Aparecerá la prueba que señale que la persona ha sido vacunada, tiene un test negativo o ya ha pasado el coronavirus. Se podrá utilizar en todas las naciones de la Unión, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.

Se ofrecerá de forma gratuita a todos los ciudadanos y a los residentes y visitantes que lleguen de otros lugares. Aparecerán datos como el producto de la vacuna, el fabricante, el número de dosis, la fecha de vacunación, el tipo de prueba que se ha realizado la persona, el centro de la prueba, el resultado de la misma, entre otros.

Usos del certificado

Se utilizará para poder viajar por los países miembro de la Unión Europea y se podrá mostrar a través del móvil o en papel. Habrá un código QR para verificar el certificado, estando la información en inglés y en la lengua del país donde se haya emitido la información. La Comisión Europea ayudará en todo lo que haga falta a los estados para desarrollar la aplicación y verificar los códigos que se han presentado.

Asimismo, hay que explicar que estar vacunado no será condición previa para viajar porque hay muchos países que lo que solicitan es una prueba negativa de coronavirus. Sin embargo, este certificado tendrá más información para que no existan problemas en los aeropuertos a la hora de viajar a otros países.

Validez del certificado de vacunación

El certificado se ha presentado recientemente y ya se está trabajando con los gobiernos de cara al verano, cuando hay más movimientos por todo el continente. Por ejemplo, desde Alemania vienen miles de ciudadanos a las playas de España. Desde el ministerio Turismo se comenta que, a mediados de mayo, podría estar disponible esta nueva herramienta.

Hay que recordar que el derecho a la libre circulación ha sido limitado desde marzo de 2020 por la pandemia del coronavirus y con el nuevo certificado se confirma y escenifica esas limitaciones para quienes no hayan pasado, no estén protegidos frente al coronavirus y no puedan justificarlos ante las autoridades de los países a los que se trasladen.