Un gallo francés, a juicio por cantar muy temprano

Un gallo y su dueña irán a juicio por cantar demasiado temprano. No. No es una broma, ni una noticia de El Mundo Today. La historia es real y ha ocurrido en Saint-Oierre d'Oléron. Maurice el gallo ha sido acusado por varios vecinos por cantar demasiado temprano por las mañanas. El proceso judicial, que lleva varios meses en marcha, se ha aplazado hasta el próximo 4 de julio, en vistas a una posible reconciliación entre los demandantes y los demandados, aunque de momento no hay atisbos de marcha atrás en el asunto.

El gallo de la disputa vive en Saint-Pierre d'Oléron, donde sus cacareos al amanecer molestan a los dueños de una segunda casa vecina. Su historia ha despertado muchas reacciones, incluida la de Bruno Dionis du Sejour, alcalde de Gajac, de 400 habitantes, que anunció que querían clasificar los sonidos de este ave, símbolo galo y que incluso se encuentra en el escudo de la selección francesa de fútbol, en el "patrimonio nacional" francés.

Corine Fesseau, propietaria del animal afirmó para el periódico Le Point francés que se abrió "a cualquier diálogo en la medida en que uno no me ataque". Los demandantes, a quienes ella no conoce, "han cerrado la puerta a todo" antes del juicio. Su abogado Julien Papineau también aseguró a la prensa antes de la audiencia que "no era posible una conciliación".

Los demandantes explican que "Ellos buscaron la conciliación. Exigen la paz y son jubilados que solo quieren que el gallo se encierre por la noche, para que no los despierte por la mañana".

El pastor cabreado en Asturias, un caso similar

Nel Cañedo, un pastor en los Picos de Europa, publico recientemente un vídeo el pasado 1 de mayo en el que denuncia la clausura de un gallinero cercano a un hotel rural en Asturias porque los gallos molestaban a los huéspedes. El vídeo no tiene desperdicio y se ha convertido en una publicación viral por sus acusaciones contra los dueños del hotel y los huéspedes.