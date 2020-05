Los gatos pueden contagiarse el coronavirus entre sí

El coronavirus Covid-19 sigue siendo, a día de hoy, un gran desconocido para los científicos e investigadores. Es cierto que se van conociendo pautas de su comportamiento, contagio y también medicamentos que ayudan a combatirlo.

Sin embargo, hasta que se consiga una vacuna efectiva, toda investigación y pruebas parecen pocas. En este sentido, estos días se ha publicado el resultado de una investigación con animales llevada a cabo por científicos de Estados Unidos y Japón.

Este estudio, recogido en la revista especializada en temas médicos New England Journal of Medicine (al menos se ha publicado el resultado preliminar del estudio), se ha realizado en gatos domésticos y se ha concluido la facilidad de transmisión de la Covid-19 a otros gatos.

No obstante, la prueba no aporta ningún dato a favor o en contra sobre la posibilidad de que los gatos infectados por este coronavirus puedan transmitirlo a los humanos. Es decir, que no se puede ni debe especular con la idea de que sean vectores de la enfermedad. "Los humanos siguen siendo el mayor riesgo para otros humanos en la transmisión del virus", recuerdan los científicos.

Contagio en seis días

El estudio, dirigido por el profesor Yoshihiro Kawaoka, de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Wisconsin (Estados Unidos) se basó en la inoculación en tres gatos confinados en laboratorio en sus correspondientes jaulas individuales, con muestras de SARS-CoV-2, procedentes de una persona afectada por la Covid-19.

Un día después de haber infectado artificialmente a los gatos de Covid-19, los investigadores tomaron muestras de los tres animales y pudieron detectar el virus en dos de ellos. A día siguiente, el tercer gato de la prueba también presentaba el coronavirus.

En la segunda fase del experimento, los investigadores colocaron un gato no infectado en cada una de las tres jaulas, acompañando a cada uno de los gatos que ya daban positivo.

Los investigadores volvieron a tomar muestras a diario muestras de los seis gatos para evaluar la presencia del virus. A los dos días de esta segunda fase, uno de los gatos no infectados inicialmente ya mostraba presencia del virus, se cree que por contagio de su compañero infectado.

En seis días, todos los gatos mostraban la presencia del virus.

Sin síntomas externos y recuperados

El coronavirus fue detectado en estos gatos durante al menos seis días pero, resaltan los investigadores, ninguno de ellos mostró signos externos claros de padecer la enfermedad, y todo los gatos se recuperaron y finalmente dejaron de tener el virus.

”Ese fue un hallazgo importante para nosotros: los gatos no tenían síntomas de la enfermedad”, ha explicado el profesor Kawaoka.

Si das positivo, evita los gatos

Este nuevo estudio parece coincidir en sus conclusiones con otros publicados anteriormente, aunque aporta detalles sobre la rapidez del contagio en condiciones controladas como un laboratorio.

Los expertos al frente de esta prueba no dejan de repetir que las personas con síntomas de Covid-19 "deben evitar el contacto con los gatos" y aconsejan a las personas que tengan estas mascotas, que las mantengan en el interior de sus casas con el fin de limitar el contacto con otros animales o personas.