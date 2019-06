Un helicóptero se estrella contra un edificio en el centro de Manhattan

Un helicóptero se ha estrellado contra la azotea de un edificio en el centro de Manhattan, en Nueva York, y después ha estallado en llamas. Hay al menos un fallecido.

El accidente ha ocurrido en un edificio de 54 pisos en la Séptima Avenida, entre las calles 51ª y 52ª, en el extremo norte de Times Square. Hasta allí se desplazaron bomberos y otros servicios de emergencia. Se cree que el piloto trataba de llevar a cabo un aterrizaje de emergencia.

Los trabajadores del edificio lo evacuaron con rapidez. El suceso ha tenido lugar en un día lluvioso y con niebla. El fuego de la azotea fue extinguido unos 20 minutos después del siniestro.

787 7th ave, #midtown NYC. We’re 1 block south. 20 mins ago there was a loud sound like a too-low #helicopter & I looked up and saw sheet of flame on roof and then smoke. News reports saying helicopter/small plane crash onto roof which would be consistent with what I heard/saw. pic.twitter.com/swY3ksLskH