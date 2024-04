Esta herramienta de Google te ayudará con las llamadas no deseadas

Hoy en día, nuestro teléfono móvil es prácticamente una extensión de nuestra mano. Es un dispositivo que utilizamos para absolutamente todo, ya no solo para llamar, sino también para trabajar, recibir mensajes y estar al día en todo. La instantaneidad de la tecnología nos ha ayudado un montón a evolucionar como sociedad, pero también incentiva a muchos delincuentes que propician ciberataques o llamadas indeseadas de números que no conocemos. Las llamadas no solicitadas y no deseadas se han transformado en una preocupación para muchísimos usuarios. Las llamadas pueden ir desde propuestas comerciales hasta intentos de fraude, pero estas comunicaciones pueden ser en el mejor de los casos, molestas, y en el peor, peligrosas.

La plataforma Google es consciente de este problema, y nos ha ofrecido una solución que ha diseñado para traer de vuelta la tranquilidad a nuestros móviles.

Esta herramienta se enfoca en filtrar y bloquear las llamadas sospechosas, lo que permite a todos los usuarios, una experiencia telefónica más segura y sin interrupciones molestas. Realmente, lo interesante de este servicio es que a diferencia de otras apps, esta no requiere acceso a datos sensibles, sino que la solución integra estas capacidades directamente en la app del teléfono, sin necesidad de ninguna descarga adicional.

Si quieres saber cómo activar esta función, te tenemos que decir que el proceso es muy simple, pero requiere ciertos requisitos previos. Lo primero más importante es que el teléfono tiene que ser Android 6.0 o versiones superiores, además de que tenga instalada la última versión de la aplicación Teléfono de Google. Cuando tengas todo esto, accede a la configuración a través del icono de tres puntos verticales, donde se activarán las opciones de ‘Identificador de Google’ y ‘Protección contra llamadas de spam’. Estas opciones te van a dar la opción no solamente identificar llamadas que sean peligrosas, sino también bloquearlas automáticamente.

¿De dónde provienen las llamadas spam?

Los métodos son muy variados, y pueden ir desde sistemas automatizados, que marcan números al azar hasta listas de contactos que se obtienen por fuentes dudosas o no fiables. Alguna de estas llamadas se tratan de llamadas pregrabados que buscan promocionar fraudes o estafas. Los estafadores emplean técnicas diferentes cada día para disfrazar sus números, haciendo los aparecer como locales o entidades de confianza.

La aplicación de Google es una especie de barrera contra estas molestas llamadas, y también una herramienta de seguridad que nos protege de posibles fraudes.