Incidentes durante el teletrabajo: ¿se consideran accidente laboral?

Todos sabemos que si tienes algún incidente mientras estás en tu puesto de trabajo se considera accidente laboral y como tal, te tienen que indemnizar. Pero, ¿qué sucede si el accidente lo tienes en tu casa mientras teletrabajas?

Ese es el caso de una teleoperadora que tuvo un accidente en su baño en horario de trabajo, y el Juzgado de lo Social número 1 de Cáceres le dio la razón y lo catalogó como accidente laboral.

Hay claras diferencias entre lo que es un accidente laboral y un accidente no laboral. El subsidio comienza en diferentes plazos según si se trata de una cosa o la otra. Para empezar, si se trata del primer caso (accidente laboral) el subsidio comienza justo al día siguiente del trabajador darse de baja y se suple un 75% del sueldo. Por otro lado, si se trata de un accidente no laboral, el subsidio comienza el cuarto día después del trabajador darse de baja y además no se suple el 75% del salario, sino el 60%. En el caso de que pasen más de 21 días de baja, el porcentaje suplido aumentará al 75%.

En el caso de la teleoperadora que se accidentó yendo al baño de su domicilio, la mutua aseguraba que al no estar ella sentada frente al ordenador (el cual se considera el lugar de trabajo de un teletrabajador), no se podía considerar accidente laboral y dicha trabajadora no estaba protegida por la normativa. Sin embargo, el juez dictaminó a favor de la teletrabajadora en el juicio aludiendo que "la obligada visita al aseo para atender una necesidad fisiológica, constante durante el desempeño de la jornada laboral, no puede enervar la presunción legal". Y es que todo el mundo, esté trabajando desde la oficina o desde su casa, tiene la necesidad de ir al baño de vez en cuando, por lo que se dictaminó que, efectivamente, en este tipo de casos se considera accidente laboral.

Según el juez que dictaminó la sentencia, "no se trata aquí de hacer mejor condición a quien teletrabaja, al contrario, se busca evitar su desprotección". Aun así, la sentencia no es firme, pero esto sirve de ejemplo para que los trabajadores que teletrabajen desde casa se sientan amparados por una ley que debería protegerlos al igual que al resto de trabajadores, debido a que el teletrabajo a día de hoy está a la orden del día y cada vez son más las personas que trabajan con un ordenador desde su hogar.