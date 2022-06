¿Qué debes hacer si te encuentras con un incendio forestal?

Este 2022 se ha teñido de negro a causa del grave desastre natural que está trascurriendo en Castilla y León, más concretamente en la Sierra de la Culebra, en la provincia de Zamora. De acuerdo con los informes de bomberos y otros cuerpos de seguridad, el alcance del incendio forestal que se ha producido en esta zona, considerada por muchos un paraíso natural, data ya de más de 30.000 hectáreas, consolidándose como uno de los incendios más graves de toda la historia de nuestro país.

Por ello, el Gobierno de España ha decidido que se declarará de manera oficial la zona como afectada gravemente por una emergencia de protección civil. Es por ello que la nación al completo está mostrando su apoyo y solidaridad con la población zamorana por el preocupante estado en el que ha quedado este bello espacio natural.

Ahora bien, este tipo de sucesos desafortunados, aunque todos esperamos que no se repitan, se producen de manera asidua y por causas muy variadas. Por ello, cabe recordar las indicaciones de seguridad que debemos seguir si nos encontramos en un entorno afectado por un incendio forestal. Seguir dichas indicaciones podrá reducir los daños que suframos, o incluso salvar nuestra vida.

¿Cómo puedes prevenir el inicio de un incendio forestal?

La primera indicación a seguir, aunque no se refiera a una situación en la que este incendio haya comenzado, es quizás la más importante. Así pues, es de vital importancia prevenir negligencias que puedan desembocar en un desastre natural. Cuando estés en un espacio de estas características, recuerda no arrojar cerillas o colillas encendidas, además de mantener dicho espacio en perfectas condiciones, asegurándote de no tirar al suelo residuos como papel, plásticos, vidrios o combustibles que puedan provocar fuegos.

También se recomienda que al quemar rastrojos, restos vegetales y hojas, esto se haga sola y exclusivamente en espacios autorizados y con las medidas pertinentes de seguridad, además de extremar las precauciones al usar maquinaria que pueda generar descargas eléctricas o chispas en espacios naturales.

Por último, si vives cerca de un espacio natural, recuerda mantener el tejado de tu hogar, además de los caminos de acceso al mismo, limpios de maleza, hierbas u otros materiales potencialmente combustibles.

¿Qué debes hacer si te encuentras en un espacio afectado por un incendio forestal?

Llama al 112 en el acto para informar de un incendio forestal, de manera que las autoridades pertinentes puedan tratar de solventar la situación.

Intenta apagar el fuego sola y exclusivamente cuando este sea controlable, y mantén tu seguridad como prioridad.

En caso de que el fuego no sea controlable, aléjate en dirección contraria al humo con un trapo mojado cubriendo la nariz para poder respirar con seguridad.

Recuerda que, en caso de tener que huir, intenta ir siempre cuesta abajo, y no intentes cruzar por las llamas. Si no queda otra opción y debes hacer esto último, asegúrate de hacerlo por donde el fuego sea más débil.

Para alejarte del fuego, recuerda transitar zonas con poca vegetación.

Cuando conduzcas por lugares en los que el incendio está activo, cierra las ventanillas de tu vehículo, enciende los faros y da media vuelta si el peligro es incontrolable y tienes la posibilidad.

Ante todo, mantén la calma, apúntate estas instrucciones y recuerda contactar lo antes posible con agentes forestales o de protección civil si te topas con esta situación.