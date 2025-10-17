Indignación en Italia por la explosión de una bomba en el coche de un conocido periodista

La explosión este jueves por la noche de un artefacto en el coche de un conocido periodista y presentador televisivo italiano, Sigfrido Ranucci, ha indignado a Italia, uniendo a toda la política en la denuncia de este "preocupante" acto de "intimidación".

La explosión fue causada supuestamente por un artefacto colocado cerca de su vehículo mientras estaba aparcado ante su casa en la localidad de Pomezia, cerca de Roma, y, aunque no causó heridos, dejó el coche y el de su hija gravemente dañados. Los vecinos del periodista se mostraron conmocionados por estos hechos, después de confirmar haber escuchado el fuerte ruido y enterarse de la noticia posteriormente por redes sociales.

Ranucci, presentador del popular programa de investigación Report en la televisión pública RAI, ha denunciado esta "amenaza", asegurando que ya había recibido otras antes como balas dejadas en su puerta: "Ahora hemos subido de nivel", declaró a los medios.

Tanto el Gobierno como las distintas figuras políticas del país han condenado estos hechos, calificándolos como una amenaza para la libertad de prensa y de expresión.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, emitió un comunicado para expresar su "total solidaridad" con el periodista y condenar este "grave acto de intimidación". "La libertad y la independencia de la información son valores irrenunciables de nuestras democracias que seguiremos defendiendo", proclamó.

Por su parte, varios ministros enviaron sus mensajes de indignación, como el de Justicia, Carlos Nordio, el de Defensa, Guido Crosetto, o el de Exteriores, Antonio Tajani, quien aseguró que "no hay razón que justifique esta violencia".

También figuras populares del periodismo y la cultura, como el periodista y escritor Roberto Saviano, bajo protección por sus libros contra la mafia, condenaron estos hechos: "Cuando se decide que un periodista puede convertirse en un objetivo, significa que alguien quiere establecer que ciertos temas no deben ser tocados", escribió en su Instagram.

Ranucci declaró este viernes a la salida de la comisaría tras presentar la denuncia que sobre las 22:17 hora (20:17 GMT) escuchó un ruido, y que todavía es imposible decir quién lo hizo.

"Creen que se trata de un artefacto rudimental pero que podría haber matado a cualquier persona que pasara por la zona en ese momento", ha afirmado el periodista.

La secretaria del opositor Partido Demócrata, Elly Schlein, tachó el hecho de "atentado contra la democracia y la libertad de información".

"No podemos aceptar intimidaciones contra el periodismo de investigación. Se debe encontrar a los responsables y la razón de este gravísimo atentado", exigió.

Por el momento se desconoce el motivo o la autoría de los hechos.

Sin embargo, tras la intervención de los bomberos, el caso está siendo investigado por la división de operaciones especiales de la policía y por los fiscales Antimafia de Roma, que barajan el delito de daños con agravante de método mafioso, según avanzan los medios.

En la clasificación de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras, en 2025 Italia ha caído al puesto 49 de la tabla, tres puestos respecto al año anterior, situándose como el peor país para el ejercicio del periodismo en Europa occidental.