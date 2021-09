El SARS-CoV-2, como la arruga, es bello

Bajo el título 'The attributes of the images representing the SARS-CoV-2 coronavirus affect people’s perception of the virus', los científicos Celia Andreu-Sánchez y Miguel Ángel Martín-Pascual, han elaborado un estudio que aborda la relación que los ciudadanos que han desarrollado con el SARS-CoV-2 en función de las imágenes que se han publicado sobre él.

"La reciente pandemia de COVID-19 ha visto una explosión de información relacionada con este coronavirus. En muchos casos, esta información fue respaldada por imágenes que representan el SARS-CoV-2", comienza la introducción de este innovador estudio. Así, bajo esta premisa, los científicos se han propuesto desentrañar cómo los atributos de las imágenes que representan el coronavirus que se emplearon en la primera fase de la pandemia han influido en las percepciones del público.

Para desarrollar dicho experimento, llevaron a cabo una encuesta pública en la que emplearon 46 imágenes diferentes publicadas del coronavirus, preguntando a las personas si estas les resultaban bonitas, científicas, realistas, infecciosas, aterradoras y didácticas.

En total, los investigadores consiguieron recolectar 91.908 respuestas, obteniendo 15.315 asociaciones para cada categoría. "Si bien la imagen de referencia del SARS-CoV-2 utilizada en los medios de comunicación es una ilustración tridimensional en color, encontramos que las ilustraciones del coronavirus se percibían como hermosas pero no muy realistas, científicas o didácticas. Por el contrario, se cree que las imágenes de coronavirus en blanco y negro son lo contrario. La belleza de las imágenes del coronavirus se correlacionó negativamente con la percepción del realismo científico y el valor didáctico", explican.

Las imágenes de coronavirus aterradoras se relacionaban con la capacidad de contagio.

En las conclusiones del estudio, mostraron aspectos muy interesantes, como que las imágenes con un fuerte componente estético (bonitas, por así decirlo) se relacionaban negativamente con la percepción científica, el realismo y la naturaleza didáctica de las imágenes del coronavirus, mientras que las imágenes científicas se correlacionaron positivamente con el realismo, la capacidad de infección, el miedo y la naturaleza didáctica de las imágenes.

Del mismo modo, las imágenes más realistas del coronavirus se veían relacionadas de forma positiva con la infección, el miedo y la percepción didáctica, pero, como cabía esperar, estas se relacionaron negativamente con la belleza.

Finalmente, las imágenes de coronavirus contagioso se correlacionaron positivamente con la calidad científica, el realismo, el miedo y la naturaleza didáctica de las imágenes, mientras que las imágenes de miedo se encontraron intrínsecamente relacionadas con la naturaleza didáctica, la infectividad, el realismo y la naturaleza científica.

Este estudio es relevante en la medida en que el miedo que puede insuflarse a la población va a depender de los estímulos visuales que se presenten en relación a determinadas imágenes. Esto, de cara a la crisis que hemos tenido, ha podido contribuir a las reacciones sociales que se ha tenido en los diferentes momentos de la pandemia.