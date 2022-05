Una mujer invidente anima a todos a hacer el gesto que un camarero tuvo con ella

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se estima que 253 millones de personas padecen discapacidad visual. De todas esas personas, 36 millones son ciegos y los 217 millones restantes tienen una discapacidad moderada o grave. En España, la cifra supera el millón y medio de personas que sufren baja visón.

Una de estas personas es Carmen Massanet, cantante, periodista y teleoperadora, además de comprometida con los derechos de las personas con discapacidad. Gracias a su recomendación, y agradecimiento, en Twitter se ha hecho viral una forma sencilla para ayudar a las personas con problemas graves de visión o ceguera.

Su experiencia personal le ha sido de gran ayuda para ello, y aconseja a quién no conociera este método que una gran forma de ayudar a las personas ciegas a ubicar objetos o personas es usar las agujas del reloj.

Su hilo en Twitter comienza gracias al camarero que la atendió cuando decidió ir a tomar un café por el madrileño barrio de Atocha. En su cuenta @carmenmassanet relata lo ocurrido con estos tuits.

"He ido a hacer unas audiciones en Atocha, me he parado a tomar un café y el camarero me ha ganado de calle. Para indicarme las cosas decía: el café a las 12, el azúcar a la una, etc. Hay muchos camareros que no lo saben"

"No sé el nombre de la cafetería en cuestión, pero si me lees y hace un momentito le has puesto un café a una chica ciega, soy yo. Muchas gracias por querer saber cómo atendernos y hacernos la vida un poquito más fácil"

Desde su cuenta dejaba claro que esto no era publicidad, ni marketing para la pequeña cafetería ya que Carmen cuenta con más de 2000 seguidores. Se trata de un acto de agradecimiento sincero para el camarero que la había ayudado. Además de una recomendación para todos, tanto personas que trabajen de cara al público como las que no, para tratar y atender correctamente a una persona con discapacidad visual.

“Explicación al tuit. Para quien no lo sepa, una forma de indicarnos dónde están las cosas en la mesa es hacerlo por las agujas del reloj. Por ejemplo, a las 12 tienes tal cosa, a la una, esta otra, y así.” Así finalizaba su hilo en Twitter, explicando el porqué de esta forma de actuar.

El tuit no ha tardado en hacerse viral, algo muy positivo para todas las personas invidentes, sumando más de 32 mil me gustas, 5 mil retweets y 245 tweet citados.

En los comentarios algunos usuarios le han preguntado algunas cosas para “facilitarle la vida”, buscando pequeños detalles que favorezca al día día de las personas con baja visión. A esto Carmen Massanet respondió “Para guiarnos, siempre os agarramos del brazo y vosotros andáis medio paso por delante, así podemos seguir el movimiento de vuestro cuerpo. Y nunca usar términos como aquí o allí, siempre decir delante tuyo, detrás, izquierda o derecha”.