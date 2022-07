Un joven se queda dormido en el metro y se ve obligado a llamar al 112

Tras un largo día, entras en el metro de camino a casa, te colocas tus auriculares y, por solo unos instantes, te dejas llevar y consigues evadirte de la realidad. Los ojos empiezan a pesar y, si cedemos a ellos, terminaremos por cerrarlos por completo. ¿Quién no lo ha hecho alguna vez? Esta claro que echarse una siesta de vuelta a casa es tentador, pero también puede ser peligroso.

En la madrugada del 26 de julio, David Bonilla se durmió en un vagón del metro de Valencia y, para sus sorpresa, al despertar se encontró con las luces apagadas y el convoy totalmente vacío. Tras el cansancio de una calurosa jornada de trabajo en la carpintería y una visita a su familia, decidió coger un tren a las 23.50 horas que lo dejase al lado de su casa y, en el trayecto quedó totalmente dormido. Según lo que ha relatado al periódico de Levante-EMV, a las 00.45 horas de la madrugada publicaba en sus redes sociales una foto del coche del metro totalmente a oscuras en la que posteaba "¡He acabado encerrado y nadie viene a buscarme! ¡Ayuda!".

@metrovalencia Me he quedado dormido en el metro en mi trayecto y he acabado encerrado y nadie viene a buscarme! Ya he llamado a emergencias. ¡Ayuda!. pic.twitter.com/a3tx0ywQUl — DAVID (@VALENCIANODAVID) July 26, 2022

"Sabía que me estaba quedando dormido pero la última vez que abrí los ojos estaba en Ángel Guimerà, así que pensé, aún me quedan 15 minutos", relata el joven de 22 años, que se vio obligado a llamar a los servicios del 112 para poder salir del vagón en el que se encontraba encerrado "no podía perder mucho tiempo porque solo pensaba que el teléfono no me aguantaría encendido demasiado tiempo".

El conductor o encargado de la maquinaria no debió percatarse de la presencia de David, que, a los 20 minutos de realizar la llamada telefónica, fue sacado del vagón por los servicios de seguridad del metro.

"Yo pensaba, alguien tendrá que venir aunque sea a las cinco de la mañana para reanudar el servicio de tren, así que no, alguien me tenía que sacar sí o sí". Y es que, despertarse en el metro en plena madrugada, a solas, y con todas las luces apagadas tiene que ser que menos que estremecedor.