Este kit te ayuda a saber si han puesto algo en tu bebida

La presencia de éxtasis líquido, GHB, en la bebida es algo habitual a pesar del peligro que supone. De hecho, todos contamos con un caso en nuestro entorno: "Lo primero que tienes es un sentimiento de culpa. Me he pasado con el alcohol. Pero luego te das cuenta que no tiene sentido y piensas, cómo me ha pasado a mí, si yo siempre voy con cuidado. Pues sí, pasa", recalcaba una de las alumnas presentes este martes en el taller que tuvo lugar en la Facultad de Química de la Universidad de Valencia. En dicha formación aprendieron a detectar este tipo de sustancia en líquidos.

"Cuando sales muchas veces no eres consciente de lo que bebes. Te tomas algo y piensas por qué estoy así, y es muy triste", afirmaba otra de las participantes. No es un hecho aislado, sino que es motivo de preocupación tanto para el colectivo universitario como para la población en general: "Si alguna se encuentra mal nos vamos a casa, aunque no sabemos si ha sido por el alcohol o porque hayan metido algo en la bebida".

Nuevo método para detectar el éxtasis líquido

Hasta ahora, los jóvenes tenían que utilizar artimañas caseras para la detección del éxtasis: "He mirado cubre vasos, que solo quepa la pajita para poder beber, pero da pena que tengamos que llegar a estos extremos", confesaba una de las asistentes. No obstante, el equipo de investigación conocido como MODeLiC, Materiales Orgánicos para Detección y Liberación Controlada, ha desarrollado un práctico kit, dentro del proyecto NOSUM, que permite la detección rápida del éxtasis en la bebida.

Así lo confirma Empar Vengut, investigadora del proyecto: "Se trata de una tira de tela que metemos en la copa que creemos que puede tener droga y luego la metemos en un tubo con un líquido reactivo que cambia a un color rojizo si lleva éxtasis líquido". Según los datos de la SEMES, Sociedad Española de Medicina de Urgencias, en torno al 20 % de las agresiones sexuales se encuentran involucradas este tipo de sustancias: "No hay datos oficiales sobre casos, por ello se quiere investigar más en los próximos años", tal y como recalca Vengut.

El test fue probado ayer por los alumnos y alumnas de la Universidad de Valencia, uno de los colectivos más susceptibles de sufrir este tipo de intoxicación: "Es muy útil porque te puedes llevar tu propio test y comprobarlo", defendía una de las participantes. Este kit llega como un nuevo método para la detección del éxtasis líquido, una droga que cuenta con características incoloras e inodoras que anula la voluntad de su consumidor cuando lo ingiere. En la mayoría de casos, la persona no es consciente de lo que está tomando hasta que comienza a notar los efectos. Aún se encuentra en fase preliminar pero mediante la iniciativa de estos talleres los investigadores buscan recoger la información faltante por parte de los jóvenes. Finalmente, pasará a a fase de comercialización: "Será un formato más fácil de utilizar, para que se pueda adquirir por aquellos interesados o, incluso, que lo puedan suministrar las propias discotecas", concluye la responsable del proyecto, Ana Costero.