Luz verde al deporte al aire libre: en solitario, una vez al día y sin salir del municipio

El sábado va a ser un día diferente, de alivio, para muchos ciudadanos, que van a poder salir a dar un paseo o hacer deporte tras 48 días de confinamiento casero, con todas las cautelas y restricciones horarias para evitar aglomeraciones y proteger a los grupos de riesgo.

El camino hacia la "nueva normalidad" a pesar del estado de alarma, vigente desde el 14 de marzo, incluye franjas horarias para dispersar al gentío que se presume que va a echarse este sábado en tromba a la calle. El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido dar un paso adelante en el plan de desescalada que prevé culminar a finales de junio y se podrá dar un paseo (uno al día) y hasta ponerse a correr.

Paseos (en solitario o con una persona con la que se conviva) y prácticas deportivas (en singular, uno a uno) estarán permitidas para los mayores de 14 años dentro del municipio de residencia, no más allá de un radio de kilómetro respecto de la vivienda habitual, de 6 a 10 horas de la mañana y de 8 a 23 horas de la noche.

Las personas dependientes, que necesiten un cuidador, tendrán un horario específico: de 10 a 12 y de 7 a 8 de la tarde.

Una tercera franja horaria ha sido diseñada para los niños, que podrán salir de 12 de la mañana a 7 de la tarde.

Obviamente, del eventual lujo de darse una vuelta o dar unas zancadas quedarán excluidas las personas con síntomas de Covid-19, que estén en cuarentena por padecer la enfermedad o ser un contacto estrecho de un contagiado.

Estas franjas no aplicarán en municipios menores de 5.000 habitantes, donde vive aproximadamente un 12% de la población de España, ya que en ellos “no hay riesgo de aglomeraciones”.

También desde el sábado se podrán realizar actividades no profesionales de cuidado y recolección de productos agrícolas en el mismo municipio o en los limítrofes. Tendrá que hacerlo solo una persona, salvo que se acompañe a un dependiente o a un niño.

Las concreciones de todos estos difusos puntos se plasmarán en una orden ministerial que se publicará previsiblemente este viernes. Además, Sanidad publicará una guía, como hizo con las salidas de los niños, para aclarar todas las dudas.

Así lo ha explicado este jueves el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que ha comparecido a las 18.10 horas, diez minutos después de la prevista, y después de dar explicaciones (pocas) ante la comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados desde las doce; no soltó prenda, para irritación de la oposición, que se siente ninguneada por el Gobierno de Pedro Sánchez en la elaboración de este plan de desescalada del confinamiento.

Un malestar que complica una cuarta prórroga del estado de alarma, que comporta el mando único del presidente del Gobierno. Este próximo miércoles se votará si se extiende más allá del 9 de mayo, con las cañas del PP y Ciudadanos tomando forma de lanzas según pasan los días. La oposición se queja de que el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos les tiende la mano retórica pero no efectivamente.

Illa asegura que "el Gobierno no va a ciegas" y recoge las propuestas de todas las comunidades autónomas

El ministro ha asegurado en este sentido que "el Gobierno no va a ciegas y recoge las propuestas de todas las comunidades autónomas" para avanzar en el desconfinamiento. y no se plantea la suspensión del estado de alarma, cuya mayoría absoluta requerida en el Congreso para prorrogarlo parece en la cuerda floja a tenor del visible malestar no solo de Pablo Casado -que hasta ahora ha respaldado a regañadientes a Sánchez- sino de los propios socios del Gobierno, como ERC y PNV, que no tienen nada claro su respaldo. De hecho, Esquerra se ha abstenido en la dos últimas prórrogas.

A los que confían en el verano como beatífica solución para frenar al virus, el ministro de Sanidad les ha echado este jueves un jarro de aga fría: ha señalado que todavía "no hay evidencia científica concluyente" de que la llegada del calor, coincidiendo con la entrada de buenas temperaturas por la cercanía del verano, pueda atenuar la intensidad de la propagación del Covid-19.

Entre la confusión, un rayo de esperanza: Illa ha avanzado ante la comisión de Sanidad que "en el primer semestre del año que viene" podría estar disponible un antídoto contra el Covid-19. "La comunidad científica internacional está trabajando a contrarreloj (...) por las informaciones que nos llegan, en el primer semestre del año que viene parece que podría haber una vacuna disponible".

Hasta entonces, ha insistido, la higiene deberá presidir todos nuestros actos, con la sacrosanta distancia social y el lavado de manos como estandartes de la nueva era.