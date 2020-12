Macarena Gómez: "Soy muy feminista, pero siento que hay un discurso de odio hacia los hombres"

Macarena Gómez vuelve a la palestra tras su episodio de la operación estética de nariz que resultó ser una campaña y de la que tanto se habló. Actriz celebérrima con la emisión de La que se avecina y muy de moda también por su papel de Merche en la nueva serie de Álex de la Iglesia para HBO 30 Monedas ha generado polémica tras su paso en el Éste es el mood, en Youtube.

El programa presentado por Amarna Miller generó cantidades de reproducciones por las palabras de la cordobesa sobre el feminismo y el machismo en el business del cine y la producción de series.

"Si no hay personajes femeninos protagonistas es porque el guionista o la guionista no los escribe. Creo que hasta la fecha han tenido más voz los guionistas que las guionistas y yo conozco muchos más hombres guionistas que mujeres. Y al ser hombres, normalmente escriben sobre lo que más conocen, que es su propio sexo. Entonces escriben más papeles para hombres. Y esa es la gran tristeza", afirmaba en primer lugar. "Esto es un proceso muy lento, yo creo que el problema que está ocurriendo es que queremos que se produzca un cambio muy radical. Pero no creo que haya que imponerlo, estoy en contra", insistía.

Posteriormente llegó la bomba, la actriz de 42 años reflexionó sobre la forma en la que se estaba desarrollando el feminismo: "Estamos forzando el feminismo. Para empezar tienen que ser tus papás en casa los que te hablen sobre la igualdad. No me gustan las mujeres que piensan que son tontos todos los hombres. La mujer necesita del hombre, yo necesito a los hombres a mi alrededor y no los infravaloro ni los construyo desde el odio. Somos iguales que los hombres, pero no podemos degradarlos ni denigrarlos", indicaba.

"He sentido que hay un discurso de odio hacia los hombres. Yo siempre me he considerado una persona muy feminista. Mis padres nunca me han puesto ningún impedimento. Yo soy una madre trabajadora. Yo recuerdo cuando parí, a la semana empecé a trabajar y a mí me insultaron muchas mujeres feministas. Me dijeron que cómo me había ido recién parida a trabajar y dejando a mi hijo solo. Yo decía: 'Pues tiene un padre, que lo cuide él".

"Esas cositas son las que tenemos que ir cambiando", finalizaba.