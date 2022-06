Hace una década Intermon Oxfam alertaba sobre la posibilidad de que en este 2022 hubiera 18 millones de pobres en España. Afortunadamente sus pronósticos no han terminado de cumplirse, pero no por ello hay que darle la espalda a la realidad, que no es otra que la situación económica de miles de familias está empeorando y más de 4 millones de personas viven en situación de pobreza severa en nuestro país.

En paralelo se da la circunstancia de que la cadena productiva presenta varias deficiencias que provocan el desaprovechamiento de 1,36 millones de toneladas de comida y bebidas, que van directamente a la basura cada año. Unos 250 euros por persona, según el Gobierno. Ahí es nada. Ante ello el ejecutivo ha planteado una nueva ley para productores, supermercados y establecimientos, que, entre otros aspectos, obligará a los restaurantes a ofrecer al cliente las sobras de su comida. Además se organizarán campañas educativas de conciencias en los hogares. Así son las medidas antidesperdicio para restaurantes y supermercados que plantea la nueva ley.

El principal objetivo de esta nueva ley, aprobada ya en el Consejo de Ministros y que debe pasar por el Congreso para su tramitación, es terminar con el desperdicio de recursos naturales, evitar emisiones de gases de efecto invernadero y vertidos innecesarios y dar una respuesta ética contra el hambre y la desnutrición.

El primer paso que hay que dar debe hacerse en el origen de los los productos, en el proceso de almacenamiento, transporte y conservación de los mismos, para que lleguen en buen estado su destino y no se pierdan por el camino, provocando los primeros deshechos innecesarios. Una vez en manos de tiendas supermercados o restaurantes, estos tendrán que llevar a cabo una serie de buenas prácticas para que el consumidor

Obligación de los supermercados

Entre las medidas de obligado cumplimiento por parte de los supermercados y las grandes superficies destacan las siguientes:

Colocación de estanterías en las que ubicar productos imperfectos pero aptos para el consumo y venta a un precio rebajado.

y venta a un precio rebajado. Promocionar aquellos productos cercanos a su fecha de caducidad o de consumo preferente

aquellos productos cercanos a su fecha de caducidad o de consumo preferente Aplicar grandes ofertas (más del 50 por ciento) a productos con fecha de consumo recomendado superada.

(más del 50 por ciento) a productos con fecha de consumo recomendado superada. En caso de no vender los productos es necesario tener firmado algún tipo de convenio con bancos de alimentos, ONG o comedores sociales para donarles los excedentes y asegurar su distribución, almacenamiento y uso seguro.

Obligación de los restaurantes

En el caso de los restaurantes la principal novedad es la inclusión en la ley de algo que en ciertos establecimientos ya se lleva realizando desde hace años: Bares y restaurantes tendrán que ofrecer al cliente llevarse las sobras de la comida sin coste adicional por los envases. Además, al igual que los supermercados, deberán firmar convenios con entidades sociales para donarles la comida que les sobre antes de tirarla a la basura. Y en último término también podrán recurrir a transformar los productos, elaborando nutrientes que puedan servir para alimentar el ganado o elaborar piensos, consiguiendo completar un proceso de economía circular.

Cuando una empresa no done los alimentos que le sobren podrá ser sancionada con entre 6.000 y 150.000 euros

Todas estas nuevas novedades que recoge la nueva ley con medidas antidesperdicio para restaurantes y supermercados contemplan duras sanciones para aquellos que no las cumplan. Cuando una empresa no done los alimentos que le sobren o estas entidades sociales no le den el uso adecuado, podrán ser sancionados con entre 6.000 y 150.000 euros. Y en el caso de que existan casos de reincidencia la multa podría alcanzar hasta el millón de euros.