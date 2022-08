¿Cuál es la mejor postura para tomar una pastilla?

Tomar pastillas es una acción habitualmente rutinaria a la que no damos mucha importancia (a no ser que seamos de esas personas que no pueden tragárselas de forma normal). ¿Nos duele la cabeza? Seguramente haya una medicación en forma de pastilla para solucionarlo. ¿Alguna enfermedad crónica? Entonces estarás más familiarizado que otras personas con el tema. Tumbado, sentado o de pie, con o sin agua (puede que incluso con un refresco para poder facilitar el proceso). Las formas y motivos que nos obligan a tomar estos medicamentos son muy variados.

Sin embargo, aunque tomar medicación oral sea el día a día de muchas personas, la postura en la que se ingieran puede suponer una notable diferencia en el tiempo en el que tardan en hacer efecto. Desde la estadounidense Universidad de Johns Hopkins han estudiado esto. "Nos sorprendió mucho que la postura tuviera tanto efecto en la disolución de una pastilla" comentó Rajat Mittal, ingeniero en Johns Hopkins en declaraciones recogidas en EurekaAlert.

Las mejores posturas para maximizar el efecto de las pastillas

Según el estudio en el que Mittal ha colaborado y que ha sido publicado en la revista Physics of Fluids, la clave está en las posturas que permiten acercar las pastillas lo máximo posible al antro gástrico, en la parte inferior del estómago y donde se produce una disolución más rápida por la presencia de los jugos gástricos.

Aunque podría parecer que si se toman de pie la gravedad ayudaría a que las pastillas llegaran más rápido a esta zona, el estudio desmiente que esta sea la forma ideal, aunque es de las mejores, junto con tomarse la pastilla acostado de espaldas. Sin embargo, para conseguir unos resultados óptimos, según lo establecido por la Universidad John Hopkins, es necesario ingerir las pastillas estando inclinado o acostado sobre el lado derecho del cuerpo. Esto hace que haya una diferencia de más de 10 minutos en el tiempo de disolución.

Además, es fundamental que se realice sobre el lado derecho, de hacerlo al contrario (sobre el izquierdo), las pastillas tardarían hasta 100 minutos en disolverse, multiplicando por 10 los resultados obtenidos en la otra postura. Esto es especialmente importante de cara a los pacientes "ancianos, sedentarios o encamados", puesto que "el que se giren hacia la derecha o a la izquierda puede tener un gran impacto", según declaraba Mittal.