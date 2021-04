Un micrófono abierto en la cabina de un avión capta los insultos del piloto a los habitantes de San Francisco

"A la mierda este lugar, putos cabrones liberales". Es lo que captó el micrófono abierto en la cabina de un avión comercial en Estados Unidos. Eran las palabras del piloto del aparato, que puedo haber dejado la comunicación abierta por error. La Administración Aérea Federal de EEUU ya ha abierto una investigación.

Según la prensa local, los insultos fueron captados en el escáner de control de tráfico del Aeropuerto Internacional Mineta San José el 13 de marzo. Al parecer, el piloto del vuelo 531 de Southwest Airlines, que en ese momento volaba sobre la ciudad californiana, comenzó a proferir insultos con el micrófono abierto por error.

"Putos bichos raros, probablemente conduciendo putos Hyundais por las putas carreteras que van tan lentas como la mierda", dice. Sigue insultando a los conductores de coches eléctricos por "no tener pelotas" frente al que va con uno de gasolina. "A la mierda este lugar, putos cabrones liberales. Putos bichos raros".

No se descarta, no obstante, que la transmisión captada fuera una interferencia de otra conversación diferente y esto es lo que está intentando esclarecer la autoridad aérea, que no ha querido identificar al implicado. Se cree que puede ser una interferencia porque uno de los mensajes es muy críptico: "Ocho armas aquí, en un lugar como este".

Los insultos hacen referencia a la fama que tiene San Francisco de ser una de las ciudades más favorables al partido demócrata y ser de las más tolerantes del país, con mayor conciencia medioambiental.