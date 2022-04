La misteriosa enfermedad que padece Novak Djokovic

Novak Djokovic no ha tenido un buen arranque de año 2022. Ha estado en el centro de la polémica al no querer vacunarse y ser expulsado antes de empezar el Open de Australia y cuando ha podido competir en lugares donde no existía restricciones no ha terminado de dar su mejor nivel.

El serbio mantiene su número su posición de número 1 en el ranking ATP pero este fin de semana perdió la final del ATP 250 de Belgrado ante el ruso Andréi Rublev. Perder entraba dentro de lo posible, pero lo llamativo fue la forma en la que lo hizo, encajando un contundente 6-0 en el tercer set y completamente desfondado físicamente, cuando éste ha sido uno de los aspectos en los que más ha destacado a lo largo de su carrera ¿Le pasa algo a Djokovic? Pues parece ser que sí. Él mismo ha reconocido minutos después de perder que tiene una misteriosa enfermedad que le ataca al metabolismo.

Desde que Djokovic puso el foco en su salud se ha especulado con la posibilidad de que sean efectos del covid que pasó en diciembre, pero él ha querido salir al paso de ello asegurando que no tiene relación con el coronavirus ¿A qué enfermedad se refiere el número 1 del mundo del tenis? "No se trata de coronavirus. Es otra enfermedad en la que no voy a entrar en detalles porque no creo que sea necesario", se ha limitado a contestar. "Es algo que me afecta al metabolismo", destacó.

Djokovic: "No es un problema con mi cuerpo"

Lo que sí se conoce es que no son problemas desconocido para Djokovic y su equipo de trabajo. El serbio ya sufrió estas pájaras al inicio de su trayectoria deportiva, pero pensaba que eran episodios superados, algo que ahora mismo le mantiene en vilo de cara a futuras citas como la del Mutua Madrid Open. "Es preocupante tener esta sensación en la pista; particularmente, porque no la he tenido durante muchos años. Siempre me he visto como uno de los jugadores más en forma del circuito, así que no es un problema con mi cuerpo", quiso relativizar Djokovic tras perder con Rublev.

El número 1 del Mundo está pendiente de la evolución de sus problemas físicos para participar en el próximo Mutua Madrid Open

El serbio fue capaz de remontar un primer set adverso y someterse a la tensión de un tie-break para mantener el partido vivo, pero fue entonces, tras superar ese primer cara o cruz cuando su cuerpo perdió la tensión y no pudo hacer más juegos a pesar del ánimo recibido desde las gradas por casi diez mil aficionados serbios que intentaban sacarle del bache por el que estaba atravesando.