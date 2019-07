La mortalidad por exceso de calor en España cae hasta el 1% en una década

Las muertes asociadas a las olas de calor han descendido en España del 14 al 1% en una década -hasta los 1.300 fallecimientos al año- gracias a los planes de prevención, el cambio de hábitos y las mejoras en las infraestructuras.

Así lo explicó el investigador del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) Julio Díaz, autor de un estudio publicado en la revista científica Environment International junto con la bióloga Cristina Linares, técnicos de la Agencia Española de Meteorología (Aemet) y de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha.

Díaz, científico titular del Departamento de Epidemiología y Bioestadística de la Escuela Nacional de Sanidad del ISCIII, detalló cómo para el estudio compararon las muertes por exceso de calor registradas en los periodos comprendidos entre 1984 y 1993, 1994 y 2003 y 2004 y 2013.

"En los dos primeros periodos, por cada grado que superaba la temperatura umbral de definición de ola de calor, vimos que la mortalidad aumentaba en un 14% de media en toda España, mientras que en el periodo 2004-2013 no llegaba ni al 2%, lo que supone un descenso importante", explicó.

Este descenso tiene varias causas y la primera es la puesta en marcha de los planes de prevención frente al exceso de temperaturas elaborados por el Ministerio de Sanidad a partir de 2004.

"En 2003 hubo una ola de calor brutal y un exceso de mortalidad de 6.600 fallecimientos en menos de dos meses. Eso obligó al ministerio a montar un plan de prevención que empezó a funcionar en 2004", relató Díaz.

De la mano de este plan, la ciudadanía empieza a tomar conciencia de que el calor puede matar y provoca cambios en los hábitos de los españoles: "Antes prácticamente ninguna persona mayor llevaba pantalón corto, ni botella de agua y ahora es de lo más común".

También cambiaron las infraestructuras, con un aumento de los aparatos de aire acondicionado que, aunque tienen un "efecto perverso" que implica mayor consumo de electricidad y se relaciona con el cambio climático, a corto plazo tiene un efecto beneficioso.

No ocurre lo mismo con el frío, ya que la mortalidad asociada a este fenómeno no bajó en el mismo grado y, si bien existen enfermedades asociadas a las bajas temperaturas, no existe un plan de prevención y hay un importante problema de pobreza energética, indicó.