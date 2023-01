Este es el motivo por el que la diferencia entre temperaturas máximas y mínimas es tan elevada estos días

Frío, frío y más frío. Llevamos días con mínimas desconocidas por muchos puntos de Andalucía. No en Sierra Nevada, por ejemplo, donde recientemente se alcanzaron los 11 grados bajo cero por la noche, pero sí en capitales como Sevilla, donde además se tiene más frió del que hace realmente. ¿Cuándo se acaba el intenso frío que azota Andalucía?, se preguntan muchos.

De momento un anticiclón se sitúa esta semana sobre la Península ibérica y, aunque subirán algunos grados las temperaturas máximas, las mínimas, seguirán entre los 2-3 grados por la noche o al amanecer en la capital andaluza. ¿Por qué en esos momentos? Este es el motivo por el que las temperaturas bajan tanto por la noche.

En los próximos días la entrada de aire frío se alejará un poco, lo que aliviará la sensación de frío durante el día. Pero durante las noches...¡ay durante las noches! En la zona oriental de Andalucía podrían hasta bajar algún grado respecto a jornadas anteriores. El principal motivo es que en noches despejadas hace más frío. La radiación solar calienta la superficie terrestre durante el día y una vez llega la noche ese calor se escapa y vuelve al espacio.

Evolución de la temperatura durante la noche

Cuando las noches son nubladas, las nubes actúan como una manta y reenvían el calor a la superficie, mientras que en las noches totalmente despejadas, como las que nos esperan esta semana, el calor escapa y bajan las temperaturas hasta registras noches heladas, como las que suceden en algunos puntos de la sierra de Jaén, Córdoba y Granada, especialmente.

Si nos fijamos en la evolución de la temperatura durante la noche, las mínimas suelen registrarse en torno al amanecer (entre las 7 y las 9 de la mañana, actualmente). Los expertos explican que esto se debe a que durante la noche el sol irradia energía, pero no recibe ninguna del exterior, y al amanecer los rayos que emite son aún tan débiles que la atmósfera es la que se come su energía, que no llega a la superficie terrestre y provoca que niños y mayores tengamos que salir más pertrechados de ropa a primera hora de la mañana.

En invierno ese efecto se multiplica debido a las temperaturas tardan más en subir debido a la inclinación de los rayos del sol, que no son tan perpendiculares.