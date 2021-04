Evitar la acumulación de personas en vehículos, vital ante la recuperación de la movilidad en Andalucía

La Junta de Andalucía ha recordado a los ciudadanos que se debe optar por espacios abiertos "a ser posible" y evitar la "acumulación" de personas en vehículos "sin mascarilla y con las ventanillas cerradas" ante la inminente recuperación de la movilidad entre provincias después de tres meses y medio que entrará en vigor este jueves tras recibir el aval del comité de expertos.

Así lo ha trasladado la portavoz del comité de expertos de la Junta sobre la evolución del coronavirus en Andalucía, Inmaculada Salcedo, en una entrevista en Canal Sur Radio, en la que ha subrayado la importancia de ser "muy cautos" hasta que "toda la población andaluza no esté vacunada" contra la Covid-19.

"Hay que insistir en que no se debe quitar la mascarilla salvo para comer y beber y hay que mantener la distancia social porque el virus sigue ahí y esto no se ha acabado", ha añadido Salcedo, que ha advertido de que "si queremos seguir teniendo medidas aperturistas y disfrutar de un verano relativamente cómodo tenemos que ser conscientes de que lo que hemos hecho bien no podemos tirarlo por tierra".

Viajes en masa desde el jueves

Ante la previsible salida masiva de andaluces con destino a las playas el próximo fin de semana con la recuperación de la movilidad entre provincias, la portavoz del comité de expertos ha recomendado optar por "espacios abiertos a ser posible, no acumularse en un vehículo personas sin mascarilla y con la ventanilla cerrada, mantener la distancia social y ser respetuoso con las normas y mantener la higiene de manos".

"De ello puede depender una marcha atrás que puede ser nefasta en todos los sentidos", ha insistido Salcedo, que también ha subrayado la importancia de informarse de los municipios que permanecen cerrados por su alta tasa de incidencia de Covid-19, superior a los 500 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días.