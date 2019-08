Trata de robarle el móvil a un campeón del mundo de muay thai... ¿Imaginan el desenlace?

Un ladrón intentó robar el teléfono móvil de Youssef Boughanem , triple campeón del mundo de muay thai la semana pasada en la localidad belga de Ixelles. El luchador se defendió y fracturó el cráneo de su atacante. El boxeador ha sido acusado de asalto y agresión.Youssef Boughanem, de 30 años, fue víctima de un intento de robo el domingo pasado. Un carterista intentó robarle dos veces su teléfono móvil. En el segundo intento, el campeón reaccionó golpeándolo, con el resultado de que el sospechoso terminó en el hospital con una fractura de cráneo. El boxeador fue acusado de asalto y agresión.

Con 205 victorias de 240 peleas, Youssef Boughanem ha adquirido el apodo de Terminator. El carterista probablemente no tenía idea de la identidad del dueño del móvil que trató de birlar.

El campeón estaba esperando a un amigo, "por eso estaba prestando atención", comentaba al diario belga Sudinfo. "De lo contrario, no me habría dado cuenta de que alguien estaba metiendo su mano en mi bolsillo". Expresa que lo trató una primera vez y logró coger el móvil, y que al no darse por vencido u tratar de robarlo de nuevo entonces le dio "dos bofetadas". Dice para el medio que el ladrón reaccionó metiendo la mano en el bolsillo. "Pensé que iba a sacar una cuchilla y lo pateé en las piernas. Cayó al suelo", zanja Terminator.

El carterista fue enviado al hospital donde se observó que tenía un cráneo roto. Youssef Boughanem fue retenido unas horas y posteriormente puesto en libertad.