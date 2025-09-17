Muere a los 78 años José María Castellano, mano derecha de Amancio Ortega

José María Castellano, figura clave en la expansión de Inditex, ha fallecido este martes a los 78 años. El reconocido ejecutivo coruñés, nacido en 1947, se convirtió en uno de los profesionales más influyentes del sector textil español y mano derecha de Amancio Ortega durante la etapa de mayor crecimiento del grupo.

En 1997, el fundador de Inditex depositó su confianza en Castellano al nombrarlo primer consejero delegado en la historia del grupo, posición desde la que lideró dos hitos fundamentales para la compañía: su expansión internacional y su histórica salida a bolsa, operaciones que transformaron el panorama empresarial español y catapultaron a la firma gallega hacia el liderazgo mundial del sector.

Tras su etapa en Inditex, que concluyó en 2005, Castellano no se retiró sino que continuó su trayectoria al frente de importantes compañías. Asumió la presidencia de la operadora de telecomunicaciones Ono y posteriormente dirigió Nova Caixa Galicia Banco durante un complejo periodo de reestructuración financiera, manteniéndose al frente hasta 2014.

Trayectoria profesional más allá del textil

Su experiencia y conocimiento del mundo empresarial le llevaron a formar parte de los consejos de administración de grupos de primer nivel como Puig y Esprit, además de ejercer como consejero independiente en la firma gallega Bimba y Lola.

En junio de 2020, Castellano dio un nuevo giro a su carrera al adquirir el 5,18% de las acciones de Greenalia, empresa energética donde un año después fue nombrado presidente del Consejo de Administración, cargo que ha mantenido hasta su fallecimiento.

Además de su trayectoria empresarial, el ejecutivo contaba con una sólida formación académica como doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. También ejerció como catedrático de Economía financiera y contabilidad en la Universidad de A Coruña y fue miembro de la Academia de Ciencias Económicas y Financieras.