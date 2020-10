Muere por coronavirus el hermano del alcalde de Liverpool

El alcalde de la ciudad inglesa de Liverpool, el laborista Joe Anderson, informó este sábado de que su hermano murió la noche del viernes tras haber desarrollado Covid-19 y haber sido ingresado en una unidad de cuidados intensivos.

Liverpool ha comenzado a aplicar esta semana las medidas más estrictas contra la pandemia que se han decretado hasta ahora en Inglaterra durante la segunda ola, que incluyen el cierre de bares, pubs, gimnasios y salas de juego, además de la prohibición de cualquier reunión social entre no convivientes en espacios interiores.

"A pesar de los esfuerzos de los trabajadores de los Hospitales Universitarios de Liverpool, mi hermano tristemente murió anoche a las 10.45", publicó en Twitter el alcalde laborista, de 62 años.

Despite the efforts of all the staff @LivHospitals ICU my brother sadly died at 10.45 last night We want to thank the dedicated staff risking their lives for us.Thank you all for your messages of love and support Let’s stick together and support each other and win this battle💙❤️