Muere una mujer atropellada por su pareja en Badajoz

La violencia machista es la principal hipótesis que baraja la Guardia Civil en el atropello mortal de una mujer la pasada madrugada en La Codosera (Badajoz), a tenor de las primeras gestiones acometidas y la investigación desarrollada por el instituto armado.

Así lo han señalado esta tarde fuentes de la Guardia Civil. Por su parte, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha informado ya a primera hora de este miércoles de que está recabando datos del "asesinato por presunta violencia de género".

La Guardia Civil ha detenido a la pareja de la mujer fallecida la pasada noche tras ser atropellada por el vehículo que este conducía.

La mujer fallecida tenía 46 años y su pareja 43 y, según ha relatado el alcalde de la localidad, Juan Manuel Gómez, los hechos ocurrieron sobre las once de la noche en una calle situada a la salida del pueblo.

El primer edil ha añadido que testigos del suceso han confirmado que quien conducía el vehículo era la pareja de la fallecida, que trabaja en Badajoz, aunque reside en este municipio de unos 2.000 habitantes, próximo a la frontera portuguesa.

A última hora de esta mañana, la investigación apuntaba a que no se trataba de un caso de violencia machista, sino a una riña entre los hermanos de la fallecida y el matrimonio que habría acabado con el atropello mortal de la mujer, según explicó entonces el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.