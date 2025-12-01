Muere un pasajero durante un vuelo y el avión aterriza de urgencia en Bilbao

Un avión de la aerolínea Eurowings que cubría la ruta entre Gran Canaria y Hamburgo se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en Bilbao este domingo por la noche, después de que uno de sus pasajeros sufriera un ataque cardíaco fatal durante el vuelo. El incidente provocó la activación inmediata del protocolo de emergencia por parte de la tripulación.

Ante la grave situación médica del afectado, un jubilado alemán que viajaba con su hija, el comandante del Airbus 320 solicitó autorización para aterrizar en el aeropuerto bilbaíno. Los servicios sanitarios ya estaban alertados y acudieron rápidamente tras el aterrizaje, pero desafortunadamente no pudieron hacer nada por salvar la vida del pasajero, según ha informado Radio Nervión.

Los aproximadamente 200 pasajeros que se encontraban a bordo tuvieron que desalojar la aeronave hasta el levantamiento del cadáver por parte del juez de guardia. La compañía Eurowings se encargó de proporcionar alojamiento en un hotel de Bilbao a todos los afectados, quienes han podido continuar con su viaje programado durante el día de hoy lunes.