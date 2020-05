Coronavirus: Mueren 16 personas en India tras ser arrolladas por un tren mientras dormían

16 personas murieron y otras cuatro resultaron heridas este viernes tras ser arrolladas por un tren de mercancías mientras dormían de camino a su región de origen en el oeste de la India, después de que quedaran sin trabajo por el confinamiento total decretado en el país por el coronavirus.

El accidente tuvo lugar hacia las 05:30 de la mañana (00:00 GMT) en el distrito de Aurangabad, en el estado de Maharashtra, cuando un tren arrolló a un grupo de 20 trabajadores que dormían en las vías, afirmó a Efe el jefe de la policía rural regional, Nand Vanshi.

Las víctimas trabajaban en una fábrica que cerró por la pandemia y ante la falta de transporte público por la restricciones de movimiento impuestas desde el pasado 25 de marzo por el coronavirus, decidieron hacer a pie el camino de regreso a sus localidades de origen en el vecino estado de Madhya Pradesh.

"Caminaban siguiendo las vías del tren y dormían cuando se cansaban", explicó el oficial de policía, que agregó que ya habían recorrido unos 40 kilómetros a pie y que tenían previsto seguir las vías otro centenar de kilómetros antes de continuar por carretera.

"Estaba oscuro y llevaban caminando toda la noche, por lo que se durmieron en la vía y el tren de mercancías los atropelló", señaló.

El Ministerio de Ferrocarriles indio informó a través de su cuenta oficial de Twitter de que "el maquinista del tren de mercancías intentó detener el convoy" tras ver a algunos trabajadores en la vía, pero sin éxito.

"Los heridos han sido trasladados al Hospital Civil de Aurangabad", agregó, e indicó que el Ministerio ha ordenado la apertura de una investigación sobre el suceso.

El primer ministro indio, Narendra Modi, se interesó por el accidente y mostró sus condolencias a través de la misma red social.

"Extremadamente angustiado por la pérdida de vidas causada por el accidente ferroviario", escribió.

Extremely anguished by the loss of lives due to the rail accident in Aurangabad, Maharashtra. Have spoken to Railway Minister Shri Piyush Goyal and he is closely monitoring the situation. All possible assistance required is being provided.