Una niña de seis años emborracha a su clase al equivocarse de botella

Imagina que vas a recoger a tu hijo al cole, donde aún estudia preescolar, y al llegar te lo encuentras con claros síntomas de haber bebido alcohol, mareado y confundido. Pues esto le ocurrió a los padres de una escuela infantil de Michigan, Estados Unidos, cuando acudieron a por hijos tras la jornada escolar.

Todo empezó cuando una de las compañeras de clase, de seis años, había llevado al aula una botella rosa y con dibujitos que decía contenía zumo. Esta botella se trataba de un tequila, según medios como la NBC o Fox, de la conocida marca José Cuervo, bebida que cuenta con una graduación de más de un 10% de alcohol.

Esta alumna compartió la botella con sus amigos de Grand River Academy, escuela a la que asistían los afectados, ante la mirada de la profesora encargada de la clase sin que esta se percatara de lo que sucedía dentro de los pequeños vasos de los infantes.

Según más tarde contaron los compañeros afectados, la menos cogió varios vasos de papel en los que vertió el líquido que contenía la botella asegurando que el combinado que bebían se trataba de zumo. Sin dilación, sus amigos bebieron varios sorbos hasta estar mareados, y con claros síntomas de intoxicación etílica. Según declaraciones posteriores, algunos de los alumnos de la clase conocían lo que esta niña ofrecía al resto de escolares, aunque no pusieron impedimentos para que sucediera.

Todo paró cuando uno de los compañeros que conocía lo que estaba sucediendo se acercó a la profesora para confesar lo que su compañera estaba haciendo. Gracias a esto el equipo docente pudo parar a tiempo la pequeña fiesta que la niña había terminado organizando sin querer. Tras comprobar que varios niños se encontraban mareados y con síntomas de una incipiente borrachera, tomaron la determinación de llamar, primero, a las familias y posteriormente al Centro de Control de Envenenamientos de Michigan.

Una de las madres afectadas por este suceso declaró ante USA Today su preocupación al conocer la situación en la que si hijo se había visto envuelto, “Me pasaron demasiadas cosas por la cabeza. ¿Y si ya estaba abierta antes de que fuera a casa?¿Cuánto había dentro?”

La escuela tras aclarar lo ocurrido emitió un comunicado en el que se “lavaban las manos” al no poder controlar lo que cada niño ingresa a la escuela, “Si bien intentamos controlar lo que los niños traen al colegio, a veces no es posible. Es desafortunado que este tipo de bebidas para adultos puedan ser confundidas tan fácilmente con bebidas para niños”.

Esto no ha contentado a los padres de los alumnos quienes no encuentran una explicación a cómo ha podido a llegar a suceder esta situación y exigen que se de inicio a una investigación y se castigue a los padres de la menos precursora de los hechos al no saber que contenía la botella de alcohol.