Los niños sufren la mitad de las agresiones sexuales

La mitad de las denuncias por agresión sexual en España tienen como víctimas a niños. Y eso que sólo llega a conocerse un 15% de los abusos a menores, un problema que sólo se visibiliza cuando ocurren casos como el de la joven que se colgó del tendedero para evitar que su padre la violara.

Organizaciones de defensa de la infancia consultadas por Efe coinciden en la urgencia de aprobar la ley de Protección Integral frente a la violencia contra los niños -paralizada por el final de legislatura- y hacerlo en los cien primeros días del nuevo Gobierno, porque el sistema actual no garantiza la protección de los menores.

Las últimas víctimas mortales de uno de los tipos de violencia que sufren los menores, la machista, han sido el joven de 15 años asesinado por su padre en Andorra (Teruel) y el niño de 11 años de Beniel (Murcia), también asesinado por su progenitor como venganza hacia su madre.

Pero hay muchas más víctimas invisibles cuyos casos, la mayoría, nunca se conocerán, alerta Carmela del Moral, analista jurídica de derechos de infancia de Save the Children.

"Nos preocupa que sólo el 15% de los casos lleguen a la policía o se denuncian, con lo cual los datos conocidos serían solo la punta del iceberg de una realidad mucho mayor". Según los últimos datos del Anuario Estadístico del Ministerio del Interior, el 49% del total de denuncias de violencia sexual tiene como víctimas a un menor de edad.

"Los niños no denuncian por miedo, pero, en la gran mayoría de los casos, el agresor es del entorno de confianza del niño e incluso del familiar directamente", informa esta experta, quien añade que "llevamos años pidiendo la ley y luchando para que se apruebe, pues falta un marco de protección completo", insiste.

¿Qué falla? "Hay una gran deficiencia en prevención, en detección y en la judicialización de los casos, contamos con profesionales que no tienen las herramientas para detectar y, en muchos casos, para denunciar los casos tenemos muchos niños que no conocen sus derechos y que no saben dónde denunciar", dice Del Moral.