20 nombres de niño que empiezan por la letra B

Elegir un nombre para un bebé que ha nacido o que está a punto de llegar es a veces una tarea complicada. En ocasiones los padres no están de acuerdo con los nombres que le gustan a cada uno y puede ser un poco frustrante ver que no se llega a un consenso. También en estas ocasiones salen a relucir la cantidad de personas que no son de agrado para algunos de los progenitores y que los nombres les recuerdan a esas personas y por lo tanto no son viables para llamar así al nuevo miembro de la familia.

Hay padres que buscan que los nombres de sus hijos tengan un significado especial o quizás quieren repetir alguno que los nombres que ya hay dentro de la familia. Por el contrario, están los que piensan que volver a poner un nombre que hay en la familia conlleva una cierta carga emocional que vincula a esa dos persona y que ese nuevo bebé tendrá que "lidiar" con algunas de las "mochilas" que ese familiar lleva a su cargo, de manera que optan por elegir un nombre diferente y en muchas ocasiones apuestan por algo un poco más original o menos conocido.

Una cosa está clara, el nombre no determinará la personalidad del bebé ya que cada niño que nace tiene su propia personalidad, pero sí que el nombre condicionará mucho la manera que tenga el niño de relacionarse con el resto del mundo, por eso hay que ser consecuente con cómo se termina llamando a esta persona, porque si se escoge un nombre con el que alguno de los dos padres no está de acuerdo, tendrá que esperar al menos hasta los cinco años de vida de esa criatura para poder cambiarlo en el Registro Civil.

Algunos de los casos que los jueces contemplan para poder cambiar el nombre de un bebé ya inscrito en el registro son varios. Toman en consideración que el nombre sea difícil de pronunciar, en cuyo caso se limitan a adaptar la grafía a la lengua materna. También tienen en cuenta si el nombre elegido les puede provocar burlas, menosprecio o dificultar su integración con los demás niños. Por estas razones se pide prudencia, calma y sensatez a los futuros progenitores a la hora de escoger el nombre de su hijo.

Nombres de niño que empiezan por la letra B