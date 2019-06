¿Cuándo descubriste que los ajos se pelan de forma más efectiva y rápida de esta manera? ¿Ahora?. Viral vídeo de la usuaria de Twitter Valentina Lord ( @VPestilenZ ), que ha causado furor en la red de microblogging por la rapidez y eficiencia de la usuaria a la hora de cortar los ajos.

El tuit original de la usuaria cortando los ajos tiene actualmente casi 370.000 me gusta, 125.000 retuits, y casi 9.000 comentarios de los usuarios sorprendidos y agradecidos por la enseñanza. Junto al vídeo este texto: "Como alguien que hace una gran cantidad de comida coreana, éste es el mejor método para conseguir el ajo pelado"

As someone who makes a lot of Korean food, this is the best method for getting garlic peeled!👌 pic.twitter.com/14GGJDQhRj