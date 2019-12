'Ocean Viking' salva a 162 migrantes en dos rescates en Mediterráneo central

El barco humanitario Ocean Viking, operado por la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) y SOS Mediterranée, rescató esta madrugada a 50 migrantes que viajaban hacinados en una barca de madera en la zona de salvamento de Malta, que se unen a los 112 migrantes salvados este viernes.

MSF informó en su cuenta de Twitter que la operación de rescate se produjo tras ocho horas de búsqueda y que finalmente se localizó la barcaza en la que había 50 personas, entre ellas diez niños y un bebe.

La barcaza se encontraba a la deriva y en condiciones meteorológicas adversas en la zona SAR (búsqueda y rescate, por sus siglas en inglés) de Malta.

Este viernes también rescataron a 112 personas que se encontraban en un bote neumático desinflado a 34 millas náuticas de la costa de Libia.

Entre ellos había 24 mujeres, tres de ellas embarazadas y 38 niños, el más pequeño de 3 meses, informaron las organizaciones en sus cuentas en Twitter.

En estos momentos solo el Ocean Viking se encuentra en el Mediterráneo central, mientras se espera la llegada en las próximas horas a la zona del barco de la ONG española Open Arms y del Alan Kurdi, de la ONG alemana Sea Eye.

Mientras que el Sea Watch 3 de la ONG homónima, tras más de cinco meses bloqueado en el puerto italiano de Licata (sur), ganó este jueves un recurso judicial para volver al mar, pero aún necesitará algunas semanas para regresar a las operaciones.

Last night #OceanViking performed a second critical rescue after 8 hrs of searching. Fifty people, including 10 children & a baby, were on an overcrowded wooden boat in dire weather conditions in the Maltese search & rescue region. All are now safe on board. pic.twitter.com/sS9UGOWHq5