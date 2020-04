Un pacto nacional con muchas cláusulas (y sin 'desescalada')

El Gobierno y la oposición se preparan para protagonizar mañana otra sesión de control atípica, con un Congreso semivacío debido a las normas de prevención sanitaria y, previsiblemente, reacio al gran pacto de país que el Gobierno viene pidiendo incansablemente desde hace semanas ante la magnitud sin precedentes de la crisis total desatada por la pandemia.

La polarización de la Cámara, sin embargo, quedó ayer nuevamente de manifiesto. Ni rastro, en fin, de esa "desescalada política" a la que invocó Pedro Sánchez en su última intervención parlamentaria. El presidente del Gobierno, con todo, espera que a la hora de la verdad las formaciones políticas respondan (positivamente, se entiende). Después de haber allanado el terreno -o de haberlo intentado, más bien- con sus llamamientos, esta semana Sánchez convocará por fin -sin que por el momento se conozca qué día- a partidos políticos y agentes sociales para tratar de convencer a todos de la necesidad acuciante de alcanzar, una vez superada la emergencia de la crisis sanitaria, un gran acuerdo de Estado al estilo de los mil veces citados Pactos de la Moncloa que condujeron la Transición a buen puerto.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dio ayer por hecho que el "jefe de la oposición", Pablo Casado, acudirá a esa cita. Y éste respondió poco después que lo que más necesita ahora España son "pactos por las mascarillas, pactos por los test, pactos para evitar el paro". Pese a las reticencias, el líder del PP reconoció que sí atenderá la llamada del presidente. El problema es que no sabe si el presidente está siendo "sincero". Y encima no lo llama por teléfono desde hace "diez días", se quejó en una entrevista en Antena 3. Por eso, Casado tiende a pensar que ese ofrecimiento es circunstancial, "una cortina de humo".

En un contexto en el que el país se halla en "plena guerra" con el virus, el líder del PP sólo espera por ahora de Sánchez que deje de "entretener su tiempo" con esos Pactos de la Moncloa puestos al día y "pelee por salvar vidas". Similar queja expresó Inés Arrimadas. "Si de verdad el Gobierno tiene intención de pactar, que hable con la oposición", dijo la presidenta de Ciudadanos, a la que Sánchez no llama, según lamentó, desde el pasado día 4. Aun así, la formación continúa firme en el nuevo rol constructivo que estrenó con el estallido de la crisis y mantiene "la mano tendida". Pero para "ayudar a que no se repitan errores", no para "tapar o justificar" los muchos que a juicio de Arrimadas ha cometido el Gobierno.

Sobre los tan invocados Pactos de la Moncloa reloaded, advirtió de que su partido abandonará fulminantemente el barco si de lo que se trata, dijo, es de favorecer de tapadillo "ideologías trasnochadas" o "cambiar el sistema democrático español" . Algo similar teme Vox, que está jugando una partida política paralela y busca con encono descabalgar aprovechar la coyuntura del Gobierno a Pablo Iglesias.

La Generalitat advierte de que "está por la autodeterminación", no por "reforzar al Estado"

Tras haber estado negando la legitimidad de Sánchez y anunciar que no había nada que hablar con el Gobierno, el portavoz del partido ultra, Jorge Buxadé, quiso colgarle ayer una medalla a su jefe alegando que fue Santiago Abascal el primero en proponer un acuerdo nacional mediante un "Gobierno de emergencia". Uno, claro, en el que no habría sitio ni para Sánchez, que debería abandonar el cargo; ni para Podemos, ni para los separatistas. En ese eventual escenario, concedió Buxadé, su formación se apuntaría a remar y tal vez se sentaría a hablar.

Al auxilio del portavoz de Vox acudió la consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno catalán, Meritxell Budó, quien recordó que su Ejecutivo "está por la autodeterminación", por lo que sería "incoherente" participar en unos Pactos de la Moncloa que sirvan para "reforzar al Estado". Dadas las circunstancias excepcionales, dijo Budó, la Genaralitat no ha tenido más que "aparcar el diálogo" sobre Cataluña, lo que no significa que el "conflicto" esté "resuelto". "Pero es un tema que continuará", advirtió la portavoz catalana.