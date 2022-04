Sí, todos parecemos más guapos con mascarilla

Hace ya más de dos años que llevamos mascarilla y lo vemos como una cosa normal. Esto no siempre fue así, de hecho, si veíamos a alguna persona con mascarilla nos resultaba ciertamente extraño. Hay diversas opiniones sobre las mascarillas, no obstante es innegable que han tenido un papel fundamental en el tiempo que llevamos de pandemia.

Como todo en la vida tiene sus pros y sus contras, no nos permite comunicarnos con facilidad con los demás, ya que en ocasiones puede que no se nos entienda o no se nos escuche bien debido a que tenemos la boca cubierta. También podríamos decir que es incómoda de llevar, ya que aprietan o pueden hacer daño en la parte trasera de las orejas.

Pero no todo va a ser malo. A parte de los beneficios médicos que nos ha proporcionado llevar mascarilla, ahora podemos añadir que nos hace lucir más guapos ante los demás. Al menos eso dice la ciencia.

Antes de la pandemia, cuando veíamos a una persona con mascarilla podíamos pensar que esa persona sufría una enfermedad y asociábamos el uso de estas a algo negativo. Sin embargo, con la llegada del COVID-19, la utilización de la mascarilla se ha asociado a una sensación de responsabilidad y empatía hacia los demás. Esto hace que los demás te vean de una forma más atractiva, según un estudio realizado por los investigadores Oliver Hies y Michael Lewis (de la Universidad de Cardiff en el Reino Unido) y publicado en 'Psychology Today'.

En este estudio se escogió a una serie de participantes y se les presentó la misma cara cuatro veces pero aleatoriamente. En una de ellas se ocultaba la cara con una mascarilla de tela, en otra con una mascarilla quirúrgica, otra oculta con un libro y por último una sin ocultar en absoluto. Este estudio se realizó siete meses después de que las mascarillas fueran obligatorias en Reino Unido.

Los investigadores descubrieron que las caras ocultas por un objeto resultaban más atractivas que las que estaban descubiertas al completo. Pero había una coincidencia en esto, todas las caras cubiertas con mascarillas quirúrgicas fueron calificadas como las más atractivas.

Los hallazgos de este estudio pueden variar en culturas donde el uso de máscaras es más habitual o común, como en Corea y Japón. Además, es posible que estas calificaciones positivas de atractivo de los usuarios de mascarillas no persistan después de que la pandemia de coronavirus haya terminado y cuando las actitudes hacia su uso hayan cambiado.