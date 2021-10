Los perros robots ahora también portan armas

La tecnología es fundamental siempre y cuando sirva para mejorar el mundo en el que vivimos. En este sentido, la robótica está empezando a dar pasos agigantados y una de las últimas novedades es que los perros robots que utiliza el ejército estadounidense estarán equipados con armas para diferentes misiones que lleven a cabo sus fuerzas armadas.

Aunque aún está en periodo de pruebas, este equipamiento se une a unos perros artificiales e inteligentes que han facilitado en muchas ocasiones la labor de los soldados en tareas de alto riesgo y que podrían haber puesto la vida de los mismos en serio peligro. Aun así, Anthony T. Hincks, afamado escritor, dijo en una de sus publicaciones que "podemos hacer robots que aprendan de los errores, pero el hombre todavía hace los mismos una y otra vez". Por tanto, son muchas las personas que han criticado esta acción porque no hace más que atribuir al mundo algo de lo que ya va bastante servido: violencia.

Check it out... robot dog w/ wings... New payload with @LockheedMartin Indago #drone and Digital Force Technologies recon sensor for a broad range of #warfighter capabilities @ausaorg #ausa2021. #defense #defence #qugv #specialforces pic.twitter.com/AxuNs3r8PI